Истории четырех знаменитостей, сумевших побороть зависимости

Не все знаменитости выдерживают груз свалившейся на них популярности. Особенно те, что в совсем раннем возрасте обрели заветную славу. Когда вдруг становится доступно все, сложно устоять от множества искушений, подстерегающих повсюду. И так талантливые актеры и музыканты рушат свои карьеры, не давая собственному потенциалу раскрыться сполна. Но некоторым все же удается выбраться из череды нескончаемых вечеринок и вернуться на верный путь, заново подарив себя поклонникам. Мы вспомнили 4 самых ярких примера, когда знаменитостям удалось «реабилитироваться» и начать все заново.

Аманда Байнс

В конце ноября 2018 года в соцсетях и СМИ активно обсуждали триумфальное возвращение Аманды Байнс. Фанаты уже утратили веру в то, что когда-нибудь снова увидят свою любимицу, пропавшую с радаров, однако она вновь заявила о себе, дав откровенное интервью одному из популярных изданий. В беседе с журналистами девушка призналась, почему ушла из профессии. Оказалось, актрисе безумно не понравилось, как она выглядит в роли парня в комедии «Она — мужчина». Окончательно Аманду "добил" просмотр фильма «Отличница легкого поведения» с ее участием. Байнс пришла к выводу, что совершенно не умеет играть, и впала в глубокую депрессию, сопровождавшуюся алкоголем и запрещенными препаратами. Периодически папарацци ловили ее на улицах, и зрелище это было печальным: осунувшаяся и неухоженная, Аманда мало напоминала себя прежнюю. Но теперь все изменилось: осознав, что встала не на ту дорогу, знаменитость взяла себя в руки, прошла курс реабилитации и стала учиться на дизайнера. Хочется верить, что теперь она точно не свернет с намеченного курса.

Джастин Бибер

Прославившись в 15 лет, канадский исполнитель слишком рано познал темные стороны шоу-бизнеса. Даже не достигнув американского совершеннолетия, он подсел на запрещенные препараты и ввязался в серьезные проблемы с законом. Печальные новости об арестах певца сыпались в СМИ как из рога изобилия. Но в итоге, к счастью, молодой артист вовремя одумался: вернулся к активной творческой деятельности, завязал с пагубными привычками, ударился в религию и вскоре встретил любовь всей своей жизни — модель Хейли Болдуин. В 2018 году влюбленные связали себя узами брака и теперь ходят вместе в церковь по воскресеньям. К счастью для фанатов, темное прошлое Джастина осталось далеко позади.

Анджелина Джоли

Многие об этом уже забыли, но факт остается фактом: когда-то Анджелина Джоли была той еще оторвой, и невозможно было представить, что когда-нибудь она станет многодетной мамой и известным меценатом. "Я перепробовала почти все запрещенные вещества", — признавалась сама актриса в одном из интервью. Ей было сложно совладать со всемирной известностью и всеобщим вниманием в свой адрес — на помощь приходили наркотики. Но после развода с Билли Бобом Торнтоном звезда кардинально изменила свою жизнь, встала на путь исправления, усыновила ребенка из Африки, встретила Брэда Питта и стала такой, какой мы знаем и любим ее сейчас.

Кейт Мосс

Вместе с Кейт Мосс появилось понятие «героиновый шик» — звучное и очень модное в 90-е, но такое печальное по своей сути. Звезда подиумов проживала яркую жизнь на высоких скоростях, ни в чем себе не отказывая. Проблемы со здоровьем и громкие скандалы не заставили себя ждать… Но прошли годы, и все изменилось: Кейт завязала с наркотиками, а в 2018 году отказалась от последней своей слабости — алкоголя. И это видно по внешности знаменитости: она заметно посвежела, чему очень рады преданные поклонники.