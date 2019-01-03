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«Хорошеет с каждым днем»: в Сети обсуждают новое фото с отдохнувшей Аллой Пугачевой 

Passion.ru 21 минуту назад
Фото: Instagram
69-летняя Алла Пугачева отказалась от многомиллионных гонораров ради встреч с друзьями и близкими.
В этом году Примадонна российской эстрады снова отдала предпочтение своему комфорту. Алла Борисовна отказалась от выступлений, за которые, по информации российских СМИ ей предлагали многомиллионные гонорары. Вместо этого она 1 января до утра гуляла с семьей, а 2 января отправилась в гости к друзьям — Марине и Валентину Юдашкиным. На почти семейной встрече присутствовали также Александр Буйнов и Максим Галкин.
«С Новым 2019 годом! Будьте счастливы», — пожелала гостям и подписчикам своего блога хозяйка.
«Любимая компания», «Насыщенный завтрак», «Как приятно, что у русских людей все по-русски! Скумбрия и селедка на первом плане!)))», «И вас тоже с новым годом», «До чего техника дошла! Мы Вас можем видеть видеть в кругу друзей, в домашней обстановке и это очень радостно. Очень Вас любим и уважаем», «Очень душевное фото, все такие счастливые», — комментируют подписчики фото.
«Какие красавицы девчонки!», «Алла Борисовна с каждым днем хорошеет», «Макс смешной тут такой», «Пугачева тоже Галкину подстать», «У Максима кофта не на ту пуговицу застегнута», «А почему Буйнов в доме в солнечных очках?», «Саша Буйнов какой нарядный», «Юдашкину как будто 20», «Прически у мужчин — отпад», «Самые красивые», «Все очень свеженькие, на третий день праздников выглядят просто отлично», «Такие все домашние, милота», — обсуждают они внешность присутствующих.
А что выбрали бы вы на месте певицы — деньги или каникулы?
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Женский форум
Звёзды , Александр Буйнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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