Варнава исполнила зажигательный танец

Участницы Comedy Woman знают толк в веселье, ведь они постоянно радуют зрителей оригинальными и смешными выступлениями на сцене. Но и в реальной жизни эти женщины умеют отдыхать. Звезды популярного телешоу Екатерина Варнава и Татьяна Морозова зажгли на новогодней вечеринке и поделились своим отличным настроением с общественностью.

В умении Екатерины Варнавы привлечь к себе внимание мало кто сомневается. Эксцентричная юмористка знает свои сильные стороны, которые и помогли ей построить успешную карьеру на телевидении. На данный момент она — одна из самых востребованных представительниц шоу-бизнеса. Знаменитая КВН-щица впечатляет публику не только своими яркими шутками, но и хореографическими постановками. На Новый год она отдыхала в компании коллег, которые давно стали ей близкими людьми. В ходе приятного времяпрепровождения с друзьями селебрити исполнила зажигательный танец под хит короля поп-музыки Майкла Джексона Billie Jean.

Екатерина, облачившись в балахонистый наряд, копировала движения всемирно известно певца и у нее неплохо получалось. Образ она дополнила шляпой, которую, как известно, часто использовал на сцене Джексон. Затем на импровизированный танцпол вышла Татьяна Морозова, которая, в отличие от Варнавы, неожиданно продемонстрировала сдержанные па, чем изрядно повеселила присутствующих.