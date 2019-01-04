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Варнава исполнила зажигательный танец 

Eva.ru 7 часов назад
Фото: Eva.ru
Участницы Comedy Woman знают толк в веселье, ведь они постоянно радуют зрителей оригинальными и смешными выступлениями на сцене. Но и в реальной жизни эти женщины умеют отдыхать. Звезды популярного телешоу Екатерина Варнава и Татьяна Морозова зажгли на новогодней вечеринке и поделились своим отличным настроением с общественностью.
В умении Екатерины Варнавы привлечь к себе внимание мало кто сомневается. Эксцентричная юмористка знает свои сильные стороны, которые и помогли ей построить успешную карьеру на телевидении. На данный момент она — одна из самых востребованных представительниц шоу-бизнеса. Знаменитая КВН-щица впечатляет публику не только своими яркими шутками, но и хореографическими постановками. На Новый год она отдыхала в компании коллег, которые давно стали ей близкими людьми. В ходе приятного времяпрепровождения с друзьями селебрити исполнила зажигательный танец под хит короля поп-музыки Майкла Джексона Billie Jean.
Екатерина, облачившись в балахонистый наряд, копировала движения всемирно известно певца и у нее неплохо получалось. Образ она дополнила шляпой, которую, как известно, часто использовал на сцене Джексон. Затем на импровизированный танцпол вышла Татьяна Морозова, которая, в отличие от Варнавы, неожиданно продемонстрировала сдержанные па, чем изрядно повеселила присутствующих.
Творческий экспромт в исполнении артисток получил высокие оценки и со стороны подписчиков. Им нравится позитив, постоянно излучаемый звездами комического жанра. Но Екатерина Варнава видит в себе много негативных качеств, о которых рассказала в недавнем интервью Регине Тодоренко. Она также подчеркнула, что обладает сильным мужским характером.
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Звёзды , Майкл Джексон , Екатерина Варнава , Регина Тодоренко , Татьяна Морозова
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