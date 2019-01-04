Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Слава показала новые фото дочери 

Passion.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Passion.ru
Певица Слава нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения. Девушка растет настоящей красавицей и очень похожа на маму, считают поклонники.
В эту пятницу, 4 января, популярная певица Слава поздравила дочь с 20-летием. «Мой маленький, но уже такой большой кот, с Днем рождения!», — написала она под подборкой фотографий, среди которых есть и трогательный снимок маленькой Саши.
«Доченька с ангельскими глазками, красотка», «Красивая, как мамочка», «Как вы похожи», «Как близнецы», «Как под копирку! Красавица», «Просто мини копия вас», «Какие милахи! С праздником, девочки», «Маленькая Слава», «Мамина копия», «Мама красивая, а доченька еще красивее. Так и должно быть», — обсуждают поклонники певицы снимки.
Passion.ru: последние новости
«Мой лучший в мире доктор»: Светлана Лобода показала нежное фото с Тиллем Линдеманном «Хорошеет с каждым днем»: в Сети обсуждают новое фото с отдохнувшей Аллой Пугачевой Молодая мама Нюша похвасталась фигурой в купальнике
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как омолодить кожу лица, не посещая салоны
Звездные красавицы, которые не вышли замуж
«Тень третьего партнера подогревает интерес у пары»1
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
6 сексуальных терминов, которые пугают мужчин
Видео
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
00:33
Особенности макияжа «под очки»
Красота
04:03
Как распознать лгуна
Психология
02:45
Школьные клички знаменитостей
Звёзды
01:03
Какими были бы звезды в обычной жизни
Звёзды
04:49
Распространенные ошибки при выборе бюстгальтера
Мода
05:40
Все мужчины Аллы Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение