Певица Слава показала новые фото дочери

Певица Слава нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения. Девушка растет настоящей красавицей и очень похожа на маму, считают поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой маленький, но уже такой большой кот, с Днём рождения!@alexandrawinter Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 3 Янв 2019 в 3:55 PST В эту пятницу, 4 января, популярная певица Слава поздравила дочь с 20-летием. «Мой маленький, но уже такой большой кот, с Днем рождения!», — написала она под подборкой фотографий, среди которых есть и трогательный снимок маленькой Саши.

«Доченька с ангельскими глазками, красотка», «Красивая, как мамочка», «Как вы похожи», «Как близнецы», «Как под копирку! Красавица», «Просто мини копия вас», «Какие милахи! С праздником, девочки», «Маленькая Слава», «Мамина копия», «Мама красивая, а доченька еще красивее. Так и должно быть», — обсуждают поклонники певицы снимки.