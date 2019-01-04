Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дарья Мельникова впервые показала второго сына 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: @melnikovadsh
Дарья Мельникова, лицо которой узнала вся страна благодаря роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", на своей странице в Instagram впервые опубликовала снимок со вторым сыном. Лиц обоих мальчиков она так и не показывает.
Актерская семья Дарья Мельникова и Артур Смольянинов не стремятся посвятить широкую публику в подробности своей личной жизни. Так, пара расписалась в 2013 году практически тайно, без какой-либо пышной церемонии и не сообщая ни о чем в прессу.
Первый ребенок у супругов появился в 2015 году и на протяжении двух лет Мельникова скрывала имя малыша. Лишь недавно выяснилось, что его зовут Артуром, в честь отца, поскольку они родились в один день. Это, пожалуй, единственное, что поклонником удалось узнать о ребенке, передает портал vokrug.tv.
После вторых родов актриса пообещала, что собирается вести специальный блог, в котором будет рассказывать о родах, материнстве и тех сложностях, с которыми она столкнулась. Впрочем, подхода к оглашению личной информации Дарья Мельникова все равно не изменила.
Тем не менее, на своей странице в Instagram она опубликовала сторис, в котором можно заметить обоих детей. Для младшего — это первое появление на публике. На снимке можно заметить его ручку и часть головы.
@melnikovadsh
Актриса поделилась с поклонниками забавной историей, связанной с детьми. Она рассказала, что они отправились на дачу. Поскольку дорога занимала два часа, то она надеялась, что все это время сыновья проспят, а ей удастся почитать. Дети действительно заснули, однако лишь за десять минут до конца поездки.
Дни.ру: последние новости
Успенская в коротких шортах произвела фурор Джоли калечит детей ради помощи подруге Минус десять лет: Муцениеце изменилась до неузнаваемости
Женский форум3
Звёзды , Дарья Мельникова , Артур Смолянинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как омолодить кожу лица, не посещая салоны
Звездные красавицы, которые не вышли замуж
«Тень третьего партнера подогревает интерес у пары»1
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
6 сексуальных терминов, которые пугают мужчин
Видео
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
00:33
Особенности макияжа «под очки»
Красота
04:03
Как распознать лгуна
Психология
02:45
Школьные клички знаменитостей
Звёзды
01:03
Какими были бы звезды в обычной жизни
Звёзды
04:49
Распространенные ошибки при выборе бюстгальтера
Мода
05:40
Все мужчины Аллы Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение