Дарья Мельникова впервые показала второго сына

Дарья Мельникова , лицо которой узнала вся страна благодаря роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", на своей странице в Instagram впервые опубликовала снимок со вторым сыном. Лиц обоих мальчиков она так и не показывает.

Актерская семья Дарья Мельникова и Артур Смольянинов не стремятся посвятить широкую публику в подробности своей личной жизни. Так, пара расписалась в 2013 году практически тайно, без какой-либо пышной церемонии и не сообщая ни о чем в прессу.

Первый ребенок у супругов появился в 2015 году и на протяжении двух лет Мельникова скрывала имя малыша. Лишь недавно выяснилось, что его зовут Артуром, в честь отца, поскольку они родились в один день. Это, пожалуй, единственное, что поклонником удалось узнать о ребенке, передает портал vokrug.tv.

После вторых родов актриса пообещала, что собирается вести специальный блог, в котором будет рассказывать о родах, материнстве и тех сложностях, с которыми она столкнулась. Впрочем, подхода к оглашению личной информации Дарья Мельникова все равно не изменила.

Тем не менее, на своей странице в Instagram она опубликовала сторис, в котором можно заметить обоих детей. Для младшего — это первое появление на публике. На снимке можно заметить его ручку и часть головы.

@melnikovadsh

Актриса поделилась с поклонниками забавной историей, связанной с детьми. Она рассказала, что они отправились на дачу. Поскольку дорога занимала два часа, то она надеялась, что все это время сыновья проспят, а ей удастся почитать. Дети действительно заснули, однако лишь за десять минут до конца поездки.