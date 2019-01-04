Как звезды проводят новогодние каникулы

Новый год наступил, и россияне погрузились в продолжительные каникулы. Кто-то проводит праздники, лежа на диване, а кто-то предпочел улететь за границу. Мы решили выяснить, как отдыхают в нынешнем году наши знаменитости.

Волочкова на Мальдивах

Тимати во Франции

Эвелина Бледанс в Санкт-Петербурге

Эвелина Бледанс улетела на каникулы в культурную столицу России — Санкт-Петербург. Актриса ходит в театр и наслаждается в компании друзей.

«Так здорово было гулять по городу когда, направо пойдешь на Дворцовую площадь попадешь, налево пойдешь на Марсово поле попадешь»,

Пугачева и Галкин остались в своем замке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Самые «стойкие»досидели до утра#семья Галкиных Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 1 Янв 2019 в 2:02 PST Алла Пугачева и Максим Галкин решили никуда не уезжать и провести новогодние каникулы у себя дома в Подмосковье. А что, детям и тут хорошо катается на ледянках и снегокатах. А счастливый отец Максим только успевает снимать счастливые моменты.

Бузова пьет пиво и ест креветки

Киркоров в Арабских Эмиратах

А Валерия продолжает работать

А вот Валерия до сих пор продолжает работать. Певица написала в соцсетях, что еще несколько дней будет давать концерты и только в середине января улетит с семьей за границу. На заслуженный отдых, чего уж там.