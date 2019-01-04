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Как звезды проводят новогодние каникулы 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: @volochkova_art
Новый год наступил, и россияне погрузились в продолжительные каникулы. Кто-то проводит праздники, лежа на диване, а кто-то предпочел улететь за границу. Мы решили выяснить, как отдыхают в нынешнем году наши знаменитости.

Волочкова на Мальдивах

Каждый год после празднования Нового года Анастасия Волочкова улетает отдыхать на Мальдивские острова. И 2019-й не стал исключением. Компанию балерине составил ее возлюбленный. Правда, имя ухажера Волочкова никому не говорит. Говорит, что счастье любит тишину.

Тимати во Франции

Репер Тимати проводит новогодние праздники в самом романтическом городе мира — в Париже. Певец улетел туда со своей невестой Анастасией Решетовой, которой сделал предложение руки и сердца. Поговаривают, что модель беременна от Тимати. Ведь недавно ее видели в популярном у знаменитостей клиническом госпитале «Лапино».

Эвелина Бледанс в Санкт-Петербурге

Эвелина Бледанс улетела на каникулы в культурную столицу России — Санкт-Петербург. Актриса ходит в театр и наслаждается в компании друзей.
«Так здорово было гулять по городу когда, направо пойдешь на Дворцовую площадь попадешь, налево пойдешь на Марсово поле попадешь»,
— пишет Бледанс в соцсетях.
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Спасибо @Domboutiquehotel и лично Марианне за атмосферу этого очень стильного места. Так здорово было гулять по городу когда, направо пойдешь на Дворцовую площадь попадешь, налево пойдешь на Марсово поле попадешь. А вернувшись я не могла нанюхаться елочкой. Как здорово ощущать праздники в таких красивых местах! P. S. Надеюсь, что сегодня на спектакль в Колпино будет такой же аншлаг, как и вчера в мюзик-холле. Ждем на «Пингвинов»

Публикация от  Evelina Bledans (@bledans)

Пугачева и Галкин остались в своем замке

Алла Пугачева и Максим Галкин решили никуда не уезжать и провести новогодние каникулы у себя дома в Подмосковье. А что, детям и тут хорошо катается на ледянках и снегокатах. А счастливый отец Максим только успевает снимать счастливые моменты.

Бузова пьет пиво и ест креветки

У Ольги Бузовой был насыщенный на события год. Певица создала собственную криптовалюту, открыла два ресторана в центре Москвы и дала большие сольники по России. Пришло время и отдохнуть. Певица решила остаться в Москве на новогодние каникулы и проводит время в компании друзей.

Киркоров в Арабских Эмиратах

Поп-король Филипп Киркоров встретил Новый год в Москве, а после отправился с семьей в Объединенные Арабские Эмираты. Певец нежится в водах Персидского залива и лакомится свежевыловленными морепродуктами. Ммм!

А Валерия продолжает работать

А вот Валерия до сих пор продолжает работать. Певица написала в соцсетях, что еще несколько дней будет давать концерты и только в середине января улетит с семьей за границу. На заслуженный отдых, чего уж там.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Эвелина Бледанс , Анастасия Волочкова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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