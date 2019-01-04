Как звезды проводят новогодние каникулы 

Волочкова на Мальдивах
Тимати во Франции
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Не собираюсь ничего подытоживать, пусть результаты говорят сами за себя. Впереди непростой, но уверен что очень интересный год. С ним вас и поздравляю. Спасибо всем кто его провёл со мной в ленте)) Говорят смена пейзажей, обычно идёт на пользу. Вот, воспользуюсь советом. Отключаю тел. увидимся в новом 👋🏼
Эвелина Бледанс в Санкт-Петербурге
«Так здорово было гулять по городу когда, направо пойдешь на Дворцовую площадь попадешь, налево пойдешь на Марсово поле попадешь»,
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Спасибо @Domboutiquehotel и лично Марианне за атмосферу этого очень стильного места. Так здорово было гулять по городу когда, направо пойдешь на Дворцовую площадь попадешь, налево пойдешь на Марсово поле попадешь. А вернувшись я не могла нанюхаться елочкой. Как здорово ощущать праздники в таких красивых местах! P. S. Надеюсь, что сегодня на спектакль в Колпино будет такой же аншлаг, как и вчера в мюзик-холле. Ждем на «Пингвинов»
Пугачева и Галкин остались в своем замке
Бузова пьет пиво и ест креветки
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3 января! Кто, где? А я у себя в ресторане @buz.food с моим любимым директором @aram_archer 🙏🏻 Приятно видеть, когда полная посадка и Вам всё нравится 🙏🏻 Работаем, обсуждаем дальнейшее развитие, и дегустируем всё 🍽 Скоро Вы всё узнаете!🤤 В каких городах ждёте открытие #buzfood?🍴#2019 #скоро #кушайуБузовой#слушайБузову#танцуйподбузову
Киркоров в Арабских Эмиратах
А Валерия продолжает работать
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Сколько же часов мы вчера танцевали — прям настоящая кардиотренировка, а под диджейские миксы @rudenkoofficial вообще остановиться было невозможно. 😜👌👍 Да, так мы отмечали День рождения нашего друга в #rosebar 👌 Спасибо @loive_official за моё платье, которое никого не оставило равнодушным. 🙏