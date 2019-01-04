Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лепс готовится стать отцом в пятый раз 

Дни.ру + ещё 4 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Григорий Лепс рассказал журналистам о своем желании в пятый раз стать отцом. Он признался, что сейчас пытается уговорить на это свою жену Анну, которая подарила ему уже троих детей.
В рамках Русского новогоднего фестиваля в Объединенных Арабских Эмиратах в гостинице Emirates Palace в Абу-Даби Григорий Лепс дал большой сольный концерт. Поле выступления музыкант пообщался с журналистами и выдал им личную тайну.
Певец признался, что готовится в пятый раз стать отцом.
"Что касается личной жизни — ведутся переговоры о продолжении самой главной семейной традиции — рождения детей. Мы с супругой над этим работаем. Я сейчас качаюсь усиленно",
— цитирует сайт "Комсомольская правда" Григория Лепса.
"Понимаете, надо ж договориться с женой. Она может отказать!",
— объяснил он. В качестве иллюстрации о том, на какие уступки мужчина готов идти, чтобы жена родила ему еще одного ребенка, он привел пример своих знакомых. Дескать, семья выбирала себе дом за границей. Один из вариантов подходил идеально, однако стоил около семи — восьми миллионов.
"Жена моего товарища посмотрела на это, и сказала: "Купи мне такой дом, и я тебе еще пару детей рожу", — рассказал музыкант. "Поэтому я тоже веду переговоры",
— добавил он.
Напомним, у Григория Лепса уже есть четверо детей. Одна дочь осталась у него от первого брака. Еще две дочери и сын родились во втором.
Дни.ру: последние новости
Успенская в коротких шортах произвела фурор Джоли калечит детей ради помощи подруге Минус десять лет: Муцениеце изменилась до неузнаваемости
Женский форум2
Звёзды , Шоу-бизнес , Григорий Лепс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как омолодить кожу лица, не посещая салоны
Звездные красавицы, которые не вышли замуж
«Тень третьего партнера подогревает интерес у пары»1
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
6 сексуальных терминов, которые пугают мужчин
Видео
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
00:33
Особенности макияжа «под очки»
Красота
04:03
Как распознать лгуна
Психология
02:45
Школьные клички знаменитостей
Звёзды
01:03
Какими были бы звезды в обычной жизни
Звёзды
04:49
Распространенные ошибки при выборе бюстгальтера
Мода
05:40
Все мужчины Аллы Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение