Одноклассница выдала тайны Паулины Андреевой

Недавно Светлана Бондарчук сообщила прессе, что совершенно не общается с новой возлюбленной мужа Паулиной Андреевой , а с ним самим при встрече даже иногда не здоровается. Женщина уверена, что это происходит по их желанию, ведь сама она готова дружить, как говорится, семьями.

"Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу… это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу!",

— цитирует источник Светлану Бондарчук.

Когда же она встречает в тусовке своего бывшего мужа, оба делают вид, что не замечают друг друга.

"Если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая",

— добавила светская львица.

Говорят, что это Паулина Андреева настраивает Федора на такое отношение к его бывшей жене. Вообще, о характере молодой актрисы ходили слухи еще в институте. Она крутила роман с женатым молодым актером Виктором Хориняком, который позже прославится в роли бармена в сериалах "Кухня", "Отель Элеон" и "Гранд.

Потом в светской тусовке шушукались про Паулину и Владимира Машкова . Якобы он сходил по ней с ума, "продвинул" ее в МХТ им. Чехова. Также благодаря Машкову актрису взяли в фильм "Оттепель", который снял давний друг Машкова Валерий Тодоровский . Кстати, в сценарии роли для нее было, пришлось придумать певицу…

О тайнах Паулины Андреевой, которая оказалась Екатериной, на днях "ЭГ" рассказала одноклассница актрисы.

"Отец Паулины в те годы занимался бизнесом, был совладельцем одного из питерских клубов, мама — ландшафтный дизайнер в частной компании. Родители давали ей деньги на платное обучение в театральном институте. Среди студентов она не блистала",

— цитирует издание Анастасию Образцову.

И у нее давно возник вопрос — кто пел знаменитую песню в "Оттепели", ведь у самой "Катьки" в школе совсем не было ни слуха, ни голоса.

"Лично я все никак не могу понять, кто за нее в «Оттепели» поет? Она же в школьные годы была безголосая! Нашу гимназию в Петербурге иногда называют фабрикой звезд. А все потому, что музыку здесь преподает Валерий Шляхтов, руководитель известного городского ансамбля «Синкопа». В свое время он давал уроки «Отпетым мошенникам» и Олегу Попкову, который теперь пишет песни для Киркорова. Он Андрееву сейчас и не вспомнит",

— добавила девушка.