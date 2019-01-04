Волочкова забросала народ снимками в бикини

В массовом сознании Анастасия Волочкова перестала ассоциироваться со сценой Большого театра. Теперь при звуках имени балерины у людей в головах чаще возникают другие слова: "шпагат", "крошечное бикини", "Мальдивы", "банька и кальян", а с недавних пор еще и "мужские носки".

"Не важно, сколько концертов я станцевала, — что бы я ни сделала, но когда я снимаюсь в "голом" платье, заводы останавливаются", — шутила Анастасия Волочкова в эфире радио "Комсомольская правда". "Что бы я на себя ни надела… Когда я надеваю много одежды, люди недовольны: "Зачем так укуталась? Где шпагаты?" В этот раз прозрачное платье их не устроило. Извините, мне есть что показать",

"Вы еще должны понимать, что вас скоро ждут традиционные фото с Мальдив",

За короткий промежуток времени Анастасия Волочкова, кажется, решила выложить всю "обязательную программу". Здесь и снимки с фирменный шпагатом, и выглядывание из-за кустов, и другие так полюбившиеся пользователям Сети жанровые снимки.