Успенская в коротких шортах произвела фурор

Любовь Успенская поделилась на своей странице в Instagram фотографией с певицей Жасмин и Татьяной Навкой. Своих спутниц она буквально затмила благодаря коротким блестящим шортам и элегантным сапогам на высоком каблуке.

Поклонники Любови Успенской уверены, что певице доступен секрет вечной молодости. По крайней мере, на всех фотографиях она получается абсолютно сногсшибательной.

Немалая заслуга таится в тех нарядах, которые для себя выбирает Успенская. Например, для очередного снимка, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она выбрала костюм с блестками, переходящий в короткие шорты. На ногах у нее были роскошные длинные сапоги на высоком каблуке.

"Новый Год продолжается, хотелось, что этот праздник не кончался, самый долгожданный праздник, и я желаю всем много счастья, любви успехов, мы будем в этом году счастливыми, а по другому быть не может, поверьте и не сомневайтесь, это приказ!🥗🌲🎄🌺🌳 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)",

Некоторые поклонники прямо заявили, что певица затмила своим эффектным образом спутниц — Татьяну Навку и певицу Жасмин. Те также были в блестящих нарядах, однако такого фурора не вызвали.

Впрочем, нашлось место и для критики. "За прикид отдельный респект, такой колхоз“Большевичка“ надо ещ постараться собрать в луук", "Что за ботинки она надела😮", "Жасмин как бабка🙈🙈🙈", — заметили желчные комментаторы. Больше всего от "полиции моды из Сети" досталось именно Жасмин.