Лобода поделилась снимком с Тиллем Линдеманном

Популярная певица Светлана Лобода , которая старается обычно не раскрывать всех подробностей своей личной жизни, поделилась с поклонниками новой публикацией в Инстаграм. На снимке девушка горячо обнимает мужчину, одетого в специализированную медицинскую форму. Фанаты быстро узнали в незнакомце, чье лицо наполовину спрятано под маской, Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein, роман с которым давно приписывают звезде.

"Мой самый лучший в мире доктор, с днем рождения!" — так прокомментировала публикацию артистка.

То, что на снимке Линдеманн, подтверждается еще и тем, что родился солист немецкой группы действительно 4 января, когда и был выложен снимок с поздравительным текстом Лободы.