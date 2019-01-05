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Бритни Спирс отменила выступления из-за серьезной болезни отца 

WMJ.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя певица опубликовала архивное семейное фото.
Бритни Спирс отменила свои выступления и обратилась к поклонникам. В своем Instagram певица опубликовала архивное фото с отцом и мамой. В подписи поп-принцесса сообщила, что она приняла решение отменить выступления из-за болезни папы. В ближайшем будущем Спирс будет сосредоточена на здоровье отца, который пару месяцев назад был на грани жизни и смерти.
Я не буду выступать со своим шоу Domination. Я с нетерпением ждала его и хотела видеть всех вас в этом году, поэтому это разбивает мне сердце. Однако важно всегда ставить семью на первое место… и я должна была принять это решение. Пару месяцев назад мой отец был госпитализирован и чуть не умер. Мы все так благодарны, что он вышел сумел выжить, но у него впереди еще долгий путь. Мне пришлось принять это трудное решение, чтобы полностью сосредоточиться на моей семье. Я надеюсь, что вы все можете понять меня,
— обратилась к поклонникам Бритни.
Напомним, Джеймс Спирс десять лет назад стал официальным опекуном певицы после того, как Бритни перенесла нервный срыв. Мужчина стал не только контролировать психическое здоровье дочери, но и ее финансы. За свою работу Джеймс получает 130 тысяч долларов в год. В 2018-м стало известно, что отец планировал завершить опекунство над дочерью.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Бритни Спирс
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