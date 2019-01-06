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Бузова рассказала поклонникам о возлюбленном 

Мир24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Мир24
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что влюбилась. На своей странице в Instagram таинственному незнакомцу она посвятила сразу два поста.
В одном из них Ольга написала, что она тоже нравится своему возлюбленному, но он ничего не делает.
«Я знаю, что я очень нравлюсь одному молодому человеку. Но он не предпринимает никаких действий. Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него?» — спросила певица у своих подписчиков.
Через некоторое время Ольга выложила свою фотографию в романтическом образе с подписью: «Мечтаю быть твоей».
Подписчики стали активно обсуждать эту ситуацию в комментариях и давать совершенно разные советы.
Некоторые утверждают, что нужно брать все в свои руки, другие же советуют ждать или найти более решительного мужчину.
instagram
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