Бузова рассказала поклонникам о возлюбленном

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что влюбилась. На своей странице в Instagram таинственному незнакомцу она посвятила сразу два поста.

В одном из них Ольга написала, что она тоже нравится своему возлюбленному, но он ничего не делает.

«Я знаю, что я очень нравлюсь одному молодому человеку. Но он не предпринимает никаких действий. Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него?» — спросила певица у своих подписчиков.

Через некоторое время Ольга выложила свою фотографию в романтическом образе с подписью: «Мечтаю быть твоей».

Подписчики стали активно обсуждать эту ситуацию в комментариях и давать совершенно разные советы.

Некоторые утверждают, что нужно брать все в свои руки, другие же советуют ждать или найти более решительного мужчину.