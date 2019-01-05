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Подтянутый живот, розовое бикини и счастливая улыбка 

WMJ.ru 7 часов назад
Фото: WMJ.ru
48-летняя певица показала новую фигуру.
Все последние годы Мэрайя ведет активную борьбу с лишними килограммами. Они то исчезают, то снова появляются в жизни певицы. В погоне за идеалом Кэри часто прибегает в соцсетях к хитростях, публикуя фотографии с ретушью, в то время как в реальной жизни ее формы выглядят иначе. Но в новом году, кажется, певица все-таки смогла привести себя в форму. Несколько часов назад в Instagram певицы появились несколько фотографий, на которых она позирует на фоне бассейна в бикини. Мэрайя демонстрирует плоский и подтянутый живот и улыбается.
В комментариях фолловеры звезды отмечают, что она находится в прекрасной форме. Напомним, у певицы подрастают близнецы 7-летние Монро и Мороккан Скотт. Набирать вес Кэри стала из-за стресса после расставания с возлюбленным. В 2017 году певица весила более 100 килограммов.
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