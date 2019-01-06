Самые властные и привлекательные женщины Индии

«Лента.ру» продолжает рассказывать о самых красивых и влиятельных женщинах Востока. В предыдущих материалах речь шла об арабских принцессах и знаменитых японках. Героини новой статьи — знаменитые индийские женщины XX и XXI века: от премьер-министра до кинозвезд.

Махарани Гаятри Деви

Гаятри Деви, махарани Джайпура, урожденная княжна Коч-Бихара, была, пожалуй, последней из индийских принцесс, которых можно представить себе героинями народных сказок или западных мультфильмов. Рожденная «в шелку и бархате» аристократка прожила насыщенную жизнь светской красавицы, политической деятельницы и предпринимательницы в области гостиничного дела. Интеллектуальность, сила воли, энергия и харизма Гаятри Деви не уступали ее вкусу в выборе одежды и драгоценностей и потрясающей экзотической красоте.

О том, какой красавицей была махарани в молодые годы, можно судить, например, по черно-белой фотосессии известнейшего модного фотографа середины прошлого века Сесила Битона. На сделанном в 1940-е годы снимке Гаятри Деви, которой тогда было немногим более 20 лет (она родилась в 1919 году), стоит под роскошной мраморной аркадой своего дворца в белоснежном сари с широкой блестящей каймой, с распущенными, довольно короткими для восточной девушки волосами, которые слегка раздувает ветер. Широко раскрытые огромные глаза молодой индийской аристократки словно бы задумчиво смотрят в будущее, а руки сложены на груди в жесте сдержанного волнения — хочется думать, что радостного.

У Гаятри Деви были все основания ждать от жизни радости и приятных сюрпризов. Она появилась на свет в старинной владетельной княжеской семье, которая правила Коч-Бихаром с конца XVI столетия. Родители Гаятри Деви в этот момент жили в Лондоне. Отец девушки Джитендра Нараян был младшим братом наследного принца Коч-Бихара Ювараи. Джитендра и его жена Индира, урожденная княжна Барода, дали дочери выдающееся для индийской девушки даже из высшей касты образование: сначала она училась в закрытой школе в Шантиникетане, затем переехала в Швейцарию, а после в Лондон.

Менее чем за месяц до своего полного совершеннолетия, 9 мая 1940 года, княжна стала третьей женой махараджи Джайпура. Это была превосходная по индийским меркам партия. Муж Гаятри Деви, сэр Саваи Ман Сингх II Бахадур, короновал супругу официальным титулом махарани, то есть владетельной княгини. Ее ждало безоблачное будущее, она блистала в европейских салонах, носила драгоценности Cartier с фамильными бесценными рубинами и изумрудами и позировала для Vogue. Однако все оказалось не так радужно, как могла ожидать Гаятри Деви: ее по существу безбедная жизнь богатой махарани закончилась всего семь лет спустя после свадьбы, когда Индия получила независимость от Британской империи.

Многие индийские княжеские дома потеряли даже ту весьма относительную власть, которую они имели при англичанах, и разорились. Но махарани разоряться не собиралась: ей хотелось обеспечить себя, а позже и своего единственного сына Джагат Сингха, родившегося в 1949 году. Она превратила несколько своих дворцов и резиденций в дорогие отели. Она поощряла женское образование, открыла школу для девочек в Джайпуре, интересовалась модой, искусством и антиквариатом.

В 1962 году европейски образованная и энергичная Гаятри Деви победила на выборах и стала депутатом индийского парламента от партии «Сватантра»; затем она дважды — в 1967 и 1971 году — повторила свой успех. В 1971 году в Индии отменили все аристократические звания и титулы, и влияние махарани пошатнулось. Политические катаклизмы привели к тому, что она даже провела пять месяцев в тюрьме, а в 1976 году завершила депутатскую карьеру. Бывшая махарани написала две книги — «Воспоминания княжны» и «Правительственные врата». Ей пришлось вести длинные судебные тяжбы с пасынком, пытавшимся отсудить у нее отели, которые она когда-то основала и развивала. Умерла Гаятри Деви в 2009 году в 90-летнем возрасте, завещав имущество внукам.

Индира Ганди

Вторая по длительности нахождения на этом посту премьер-министр Индии Индира Ганди известна, разумеется, в большей степени как политик, нежели как светская женщина: по сути, она светской женщиной и не была. Но не будет преувеличением сказать, что Индира Ганди известна в мире едва ли не так же широко, как ее отец, первый индийский премьер Джавахарлал Неру; пожалуй, это самая известная индийская женщина XX века. В 1999 году зрители телеканала «Би-би-си» назвали ее «Женщиной тысячелетия».

Единственная дочь политических активистов — Джавахарлала Неру и его супруги Камалы (она вместе со своей матерью не раз попадала в полицию за участие в беспорядках), Индира была «обречена» на ту же роль. Еще двухлетним ребенком (в 1919 году) ее впервые показали национальному лидеру Индии Махатме Ганди, а шесть лет спустя тот порекомендовал восьмилетней девочке организовать детский союз, что она и сделала. В подростковом возрасте Индира уже участвовала в настоящих демонстрациях и занималась подпольной работой, а в 1934 году стала студенткой народного университета, учрежденного поэтом Рабиндранатом Тагором.

Но отец Индиры (мать к тому моменту уже умерла) все же решил, что ей нужно учиться в более серьезном учебном заведении, и в 1937 году девушка уехала в Англию и поступила в Оксфорд. Она изучала историю, антропологию и государственное управление в Сомервильском колледже: уже по выбору дисциплин видно, что дочь Неру была настроена на политическую карьеру. Вернувшись на родину, Индира вышла замуж — причем скандализировав общество: ее мужем стал однофамилец Махатмы Ганди, парс, человек, брак с которым нарушал все кастовые и сословные законы Индии. У Ганди родилось двое сыновей — Раджив и Санджай, которым со временем тоже пришлось стать политиками.

Индира начала свою карьеру как личный секретарь отца премьер-министра. Неру брал дочь с собой в зарубежные поездки, в том числе в СССР. В 1959-1960 годах Ганди занимала пост председателя партии Индийский национальный конгресс, в 1964 году, после смерти отца, она стала министром информации и радиовещания, два года спустя — лидером своей партии и премьер-министром. Ей к тому моменту не исполнилось еще и пятидесяти.

Индира Ганди не была красавицей, но обладала харизмой и, что называется, внушительной внешностью — хорошей осанкой и великолепными черными волосами (с возрастом в них появилась широкая полоса проседи надо лбом, своеобразный узнаваемый знак имиджа дамы-премьера). Практически всегда Ганди появлялась на публике в национальной индийской одежде — сари, часто надевая под него пуленепробиваемый жилет. Интеллект и образование позволили ей находить верные слова как в политических дебатах, так и в обращениях к народу, но политическая карьера Индиры не была безоблачной: в конце 1970-х ее обвиняли в коррупции и даже задерживали.

Индира Ганди дважды занимала пост премьер-министра: сначала 11 лет с 1966 по 1977 годы, затем последовал период политической опалы, но три года спустя она снова возглавила правительство и занимала пост до 31 октября 1984 года, когда ее убили ее собственные телохранители-сикхи. Готовясь к интервью с британским писателем и телеведущим Питером Устиновым , Ганди не надела бронежилет, и телохранители расстреляли ее в упор. Причиной убийства стал конфликт возглавляемого Индирой Ганди правительства с общиной сикхов в Пенджабе, которое привело в итоге к военной операции «Голубая звезда», предпринятой против них по приказу премьера.

Айшвария Рай

Если Индира Ганди была самой известной индийской женщиной ХХ века, то Айшвария Рай — вероятно, самой красивой: в 1994 году 21-летняя индианка получила титул «Мисс Мира». К этому моменту за плечами Айшварии, дочери офицера торгового флота Кришнараджа Рая и писательницы Вринды Рай, уже были годы обучения музыке и танцам, языкам (кроме родного наречия тулу, Айшвария знает хинди, английский, тамильский и маратхи), а также диплом престижного Ruparel College.

После колледжа юная Рай поступила в университет, намереваясь стать архитектором, но в итоге предпочла стать моделью. Правильность выбора подтвердил титул первой красавицы планеты, после которого индианка получила множество предложений, в частности, крупный контракт с Pepsi и приглашение сниматься в Vogue.

Эффектная внешность Айшварии и ее знание разных индийских языков не остались незамеченными и стремительно растущим индийским кинорынком. В 1997 году она дебютировала в кино в двойной роли деревенской простушки и начинающей актрисы в фильме «Тандем» на тамильском языке. Картина провалилась в прокате, но Айшварию отметили премией Star Screen Award как лучшую дебютантку. В начале 2000-х фильмы с участием молодой актрисы — «Разум и чувства», «Азарт любви», «Девдас» — собрали хорошую кассу, Рай получила премию Filmfare и несколько рекламных контрактов, в частности, с производителем безалкогольных напитков Coca-Cola.

Индийские модели входили в моду вместе с ростом покупательной способности самих индийцев. Также вдруг стал моден и Болливуд: индийцы стали снимать уже не только малобюджетные душераздирающие истории о похищенных детях и разлученных близнецах, но и вполне смотрибельные блокбастеры неплохого технического исполнения. К индийскому кино обратились взоры серьезных кинокритиков, а Рай как самая известная и красивая киноактриса из Индии в 2003-м оказалась в жюри Каннского кинофестиваля.

Айшвария снималась (правда, с переменным успехом) и в Голливуде: «Невеста и предрассудки» (2004), «Принцесса специй» (2005), «Розовая пантера-2» (2009). Ходили слухи, что Рай предложили роль в блокбастере «Троя» (2004) с Брэдом Питтом , но она отказалась. Личная жизнь Айшварии не вызывает ажиотажа у желтой прессы. С 2007 года она замужем за актером Абхишеком Баччаном , сыном кинозвезды Болливуда Амитабха Баччана . У них есть семилетняя дочь Аарадхия.

Учитывая растущую долю Индии в рынке luxury, неудивительно, что на Рай обратили внимание компании-производители товаров люксового сегмента. Так, она сотрудничала с алмазной корпорацией De Beers, а также с 1999 года носит титул посланницы элегантности швейцарской часовой компании Longines, участвуя в рекламных кампаниях бренда и его светских мероприятиях. Кроме того, она лауреат орденов — индийского Падма Шри (2009) и французского ордена искусств и литературы (2012).

Приянка Чопра

Если Айшвария — возможно, самая красивая индийская женщина прошлого столетия, то Приянка Чопра претендует на это звание уже в XXI веке, хотя титул «Мисс Мира» достался ей в год Миллениума — 2000. Их карьеры во многом сходны: обе — обладательницы Filmfare и ордена Падма Шри, обе оставили «серьезные» карьеры ради модельной и актерской карьеры (в колледже Приянка, дочь военных врачей, хотела заниматься программированием), обе много снимаются в тамильских фильмах.

За картину «В плену у моды», вышедшую в 2008 году, где Приянка сыграла девушку из провинции, ставшую супермоделью, она получила индийскую Национальную кинопремию за лучшую женскую роль. Ради такого успеха звезде пришлось похудеть на шесть килограммов, но триумф стоил жертв. Вообще же Чопра давно не гонится за модельными параметрами: она предпочитает подчеркивать свои пышные формы и тонкую талию облегающими и глубоко декольтированными платьями и топами с большим вырезом или открытым плечом. Она нередко надевает на красную дорожку наряды в ориентальном стиле с этническими орнаментами, напоминающие сари.

В отличие от Айшварии, Приянка достигла определенной известности за пределами индийского кинематографа. Пик ее успеха пришелся на 2015-2018 годы: она играла главную роль офицера ФБР в американском телесериале «Куантико». Приянка неплохо знает американские реалии, поскольку жила в США еще тинейджером, заканчивала там старшую школу. Сериал перевели почти на 90 языков и показали более чем в 200 странах. У актрисы есть и вокальные амбиции. В 2012 году она записала первый сингл In My City, а годом позже записала сингл Exotic совместно с американским рэпером Pitbull. Не ограничиваясь кино и сценой, Приянка зарабатывает и в рекламе: на ее счету работа с Levi's, Samsung, Tag Heuer и другими марками самых разных товаров.