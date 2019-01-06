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Ким Кардашьян случайно показала утягивающее белье 

Harper’s Bazaar 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ким Кардашьян любит похвастаться перед фолловерами своей постройневшей фигурой: дива уверяет, что она досталась ей кровью и потом, а точеный рельеф появился благодаря упорным тренировкам и сбалансированному питанию.
Однако Ким лишний раз не напоминает о своем небольшом секрете, который, впрочем, уже перестал быть тайной: супруга Канье Уэста почти всегда надевает под одежду утягивающее белье Spanx, которое формирует идеальный силуэт.
Harper’s Bazaar
Хотя Кардашьян выбирает модели телесного цвета, порой они все равно выглядывают из под платьев и юбок: например, вчера Ким покидала отель в Майами в компании любимого Канье, и через разрез на платье папарацци сразу заметили фрагмент белья.
Хотя Уэст вряд ли заметил эту деталь: он больше любовался тем, как сидят босоножки из его коллаборации с Giuseppe Zanotti на ногах эффектной супруги.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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