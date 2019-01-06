20-летняя дочь Славы снялась полностью обнаженной

Александра Морозова опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором продемонстрировала себя во всей красе.

На черно-белом снимке старшая дочь певицы Славы Александра позирует обнаженной. Правда, ничего лишнего девушка не показала.

Instagram

Далеко не все фолловеры оценили смелость Александры, многие осудили ее за чрезмерную откровенность. Впрочем, нашлись и те. кто поддержал дочь извеcтной певицы.

«Александра не обращай внимание, ты просто шикарна и очень смелая. Не каждая девушка может выложить такое фото в инстаграмм. Молодец, красавица!», «Александра перед тобой все красавицы отдыхает! Богиня», «Красотка», «Да они просто завидуют!», «Красивая девочка! Я восхищён! Время безжалостно, пока возраст позволяет свою красоту можно и должно показывать другим. И пусть обзавидуются кривоногие кракатицы, пугающиеся собственного отражения в зеркале! Браво, Александра! С днём рождения и наступающим Рождеством!», — пишут они в комментариях.