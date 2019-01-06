20-летняя дочь Славы снялась полностью обнаженной 

Александра Морозова опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором продемонстрировала себя во всей красе.
На черно-белом снимке старшая дочь певицы Славы Александра позирует обнаженной. Правда, ничего лишнего девушка не показала.
Далеко не все фолловеры оценили смелость Александры, многие осудили ее за чрезмерную откровенность. Впрочем, нашлись и те. кто поддержал дочь извеcтной певицы.
«Александра не обращай внимание, ты просто шикарна и очень смелая. Не каждая девушка может выложить такое фото в инстаграмм. Молодец, красавица!», «Александра перед тобой все красавицы отдыхает! Богиня», «Красотка», «Да они просто завидуют!», «Красивая девочка! Я восхищён! Время безжалостно, пока возраст позволяет свою красоту можно и должно показывать другим. И пусть обзавидуются кривоногие кракатицы, пугающиеся собственного отражения в зеркале! Браво, Александра! С днём рождения и наступающим Рождеством!», — пишут они в комментариях.