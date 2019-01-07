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Ани Лорак и Сергей Лазарев утверждают, что они только друзья 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: womanhit.ru
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Ани Лорак впервые за долгие годы провела новогодние праздники без мужа — Мурата Налчаджиоглу, с которым она рассталась летом этого года, а 24 декабря 2018 года суд должен был развести пару. Однако певица не скучает одна. На каникулы она улетела в Майами, где «зимуют» многие отечественные звезды.
Рождество она встретила в компании Сергея Лазарева. Сегодня в «Инстаграмах» артистов появилось совместное фото. «Друзья всегда рядом», — подписала ее Лорак. «Прекрасный рождественский ужин с потрясающей Каролиной! С Рождеством! Мира, добра, любви!», — прокомментировал Лазарев и поставил сердечко.
Этой паре и раньше приписывали роман, а поле этой публикации фанаты чуть ли уже не поженили их. Так, один из подписчиков Лорак считает, что артисты уже давно вместе, поскольку Рождество принято встречать с семьей.
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