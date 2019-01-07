Джим Керри встречается с актрисой на 22 года младше его

Фото: Harper’s Bazaar

Долгое время Джим Керри пребывал в статусе холостяка: последняя подруга актера Катриона Уайт покончила с собой вскоре после их расставания, в своей предсмертной записке она написала, что не может жить без Керри. Расстроенный актер на протяжении трех лет ни с кем не встречался, но теперь в его личной жизни наметились перемены. Этой ночью 56-летний Джим вышел в свет с коллегой по многосерийному шоу "Шучу" Джинджер Гонзага, которая на 22 года младше его. Керри и Гонзага вместе появились на красной дорожке «Золотого глобуса — 2019»: их счастливые лица были красноречивее слов, но позже представитель пары официально подтвердил, что актеры встречаются. Наши поздравления!