Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джим Керри встречается с актрисой на 22 года младше его 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Долгое время Джим Керри пребывал в статусе холостяка: последняя подруга актера Катриона Уайт покончила с собой вскоре после их расставания, в своей предсмертной записке она написала, что не может жить без Керри. Расстроенный актер на протяжении трех лет ни с кем не встречался, но теперь в его личной жизни наметились перемены. Этой ночью 56-летний Джим вышел в свет с коллегой по многосерийному шоу "Шучу" Джинджер Гонзага, которая на 22 года младше его. Керри и Гонзага вместе появились на красной дорожке «Золотого глобуса — 2019»: их счастливые лица были красноречивее слов, но позже представитель пары официально подтвердил, что актеры встречаются. Наши поздравления!
Harper’s Bazaar: последние новости
Ким Кардашьян случайно показала утягивающее белье на свидании с Канье Уэстом Истории четырех знаменитостей, сумевших побороть зависимости 5 любимых вещей в гардеробе Ирины Шейк, которые к лицу каждой
Звёзды , Джим Керри , Катриона Уайт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Холли Берри в полупрозрачном платье затмила всех12
«Развод для женщины — это клеймо»25
Косметика, на которую не стоит тратить деньги2
Тест: знакомы ли вам эти вещи43
Продукты, которые «растопят» лишние килограммы
Видео
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
12:04
Звезды, над которыми издевались в школе
Звёзды
00:41
Легкая, но стильная прическа с невидимками
Мода
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
04:53
Тренировка, доступная даже новичку
Красота
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение