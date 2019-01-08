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Брэд Питт заявил, что ненавидит телохранителей своих детей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Голливудский актер Брэд Питт признался, что ему не нравится тот факт, что телохранители, которых наняла его бывшая жена Анджелина Джоли, слишком много времени проводят с его детьми.
По его словам, охранники выполняют роль нянь для его повзрослевших отпрысков. Так, например, актер возмущен недавним случаем, когда один из телохранителей сопроводил его дочерей — 12-летнюю Шайло и 10-летнюю Вивьен — в художественный магазин.
Питт отметил, что вместо охранников с задачей вполне мог справиться он сам, и таким образом провести больше времени со своими дочерьми, пишет портал Hollywoodlife.com.
Также голливудский актер поделился, что телохранители негативно влияют на его детей, навязывая им свое мнение по разным вопросам.
Ранее мы писали, что четверо детей Джоли и Питта провели Рождество с отцом. При этом старшие сыновья отказались встретить праздник с папой. Отметим, что суд установил совместную опеку пары над детьми.
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Женский форум
Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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