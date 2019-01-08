Гражданский муж Бабкиной впустую потратил два миллиона долларов

В Сети долгое время обсуждали новость о расставании Надежды Бабкиной и ее молодого избранника Евгения Гора. Тем не менее, новый год звездная пара встретила вместе. После этого Евгений отправился на Мальдивы в компании своих друзей.

При помощи своей страницы в социальной сети Instagram артист призвал поклонников чаще путешествовать, не экономить на возможности получить новые впечатления. К слову, тут же Евгений признался, что однажды он потратил впустую два миллиона долларов, о чем сейчас жалеет. Гражданский муж Надежды Бабкиной решил не уточнять, на что спустил крупную сумму, но заявил, что сейчас бы распорядился ею более мудро.