Ивлеева показала подписчикам новый образ

Блогер, телеведущая и создательница собственного шоу Настя Ивлеева сменила имидж — она нарастила волосы и перекрасилась из пепельной блондинки в розовый цвет.

Ивлеева поделилась фотографией в своем Instagram-аккаунте и решила не комментировать снимок. Подписчики звезды был более многословны и написали: «Класс! Крутой образ», «Фея существует все же», «Настю не узнать! Красотка», «Теперь Элджею придется придумывать песню под новые волосы».

Многие сравнили телеведущую с известным блогером Мари Сенн, которая также недавно изменила цвет волос: «Вам всем показалась, что это Мари Сенн! Но это не она! Настя круче Мари Сенн».

Также пользователи Сети сравнивали Ивлееву с Ким Кардашьян и мультгероиней Ким Пять-с-плюсом.

Бойфренд Ивлеевой рэпер Элджей оценил новый образ возлюбленной и поставил эмодзи в виде бриллианта.