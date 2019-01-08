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Ивлеева показала подписчикам новый образ 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @_agentgirl_
Блогер, телеведущая и создательница собственного шоу Настя Ивлеева сменила имидж — она нарастила волосы и перекрасилась из пепельной блондинки в розовый цвет.
Ивлеева поделилась фотографией в своем Instagram-аккаунте и решила не комментировать снимок. Подписчики звезды был более многословны и написали: «Класс! Крутой образ», «Фея существует все же», «Настю не узнать! Красотка», «Теперь Элджею придется придумывать песню под новые волосы».
Многие сравнили телеведущую с известным блогером Мари Сенн, которая также недавно изменила цвет волос: «Вам всем показалась, что это Мари Сенн! Но это не она! Настя круче Мари Сенн».
Также пользователи Сети сравнивали Ивлееву с Ким Кардашьян и мультгероиней Ким Пять-с-плюсом.
Бойфренд Ивлеевой рэпер Элджей оценил новый образ возлюбленной и поставил эмодзи в виде бриллианта.
Звёзды , КИМ КАРДАШЬЯН
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