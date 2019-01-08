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«Насладитесь красотой»: Волочкова показала завидный вертикальный шпагат в густых джунглях 

WMJ.ru + ещё 6 20 часов назад
Фото: WMJ.ru
42-летняя танцовщица и экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова не теряет свой фирменный навык растяжки.
В очередной раз идеальный шпагат Анастасия Волочкова решила продемонстрировать во время отдыха на Мальдивах.
Усложнив себе задачу, она не села на шпагат, а растянула ноги в идеальную вертикальную струнку, позируя на фоне густых мальдивских джунглей и призывая поклонников повторить ее успехи.
"Экзерсис в джунглях. Смотри на меня, делай как я. Если не можете поднять ногу так высоко, то поднимите себя и отнесите в спорт зал. Чесать длинными языками гнилыми, конечно легче. Но ноги мои, в любом случае, длиннее, стройнее и красивее. А у вас как с растяжкой обстоят дела? Если будете повторять мой опыт в такой позе, аккуратно. Не упадите. Насладитесь красотой", — посмеялась над своими хейтерами Волочкова, не забыв опубликовать и более классический вариант своей фирменной позы.
А вы смогли бы повторить вертикальный шпагат Волочковой?
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Звёзды , Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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