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Певица Глюк'oZa показала редкое семейное фото 

WMJ.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: @chistyakova_ionova
32-летняя певица опубликовала кадр с супругом.
Глюк’oZa в последнее время редко делится с фолловерами совместными снимками с мужем. Но несколько часов назад в ее Instagram появился кадр с супругом, на котором Александр Чистяков держит ее на плече.
@chistyakova_ionova
"Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками", — шутливо подписала фото певица.
Напомним, что Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились 17 июня 2006 года. У супругов подрастают две дочки: 11-летняя Лидия и 7-летняя Вера. У бизнесмена также есть сын Александр от первого брака. По мнению певицы, секрет семейного счастья прост: поменьше видеться, то есть быть самодостаточными личностями, и давать друг другу время на то, чтобы успеть соскучиться.
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