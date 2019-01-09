Певица Глюк'oZa показала редкое семейное фото 

32-летняя певица опубликовала кадр с супругом.
Глюк’oZa в последнее время редко делится с фолловерами совместными снимками с мужем. Но несколько часов назад в ее Instagram появился кадр с супругом, на котором Александр Чистяков держит ее на плече.
@chistyakova_ionova
"Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками", — шутливо подписала фото певица.
Напомним, что Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились 17 июня 2006 года. У супругов подрастают две дочки: 11-летняя Лидия и 7-летняя Вера. У бизнесмена также есть сын Александр от первого брака. По мнению певицы, секрет семейного счастья прост: поменьше видеться, то есть быть самодостаточными личностями, и давать друг другу время на то, чтобы успеть соскучиться.