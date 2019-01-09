Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муж Ани Лорак прилетел к певице и дочери в Майами 

Карельские вести + ещё 5 1 час назад
Фото: @anilorak
40-летняя Ани Лорак с семилетней дочерью Софией и подругой Лилией Подкопаевой проводит отпуск в Майами. На Рождество певица встретилась с Сергеем Лазаревым, который тоже отдыхает в США.
@anilorak
В Майами прилетел и муж певицы, 41-летний Мурат Налчаджиоглу. Турецкий бизнесмен опубликовал в Instagram несколько фото с дочерью и рассказал, что у них был день шопинга.
@muratnalca
И Мурат, и Ани Лорак не выкладывают совместные снимки. Из этого поклонники сделали вывод, что они не вместе.
@anilorak
В сентябре певица подала на развод из-за измены Мурата. Первое заседание по бракоразводному процессу артистки было назначено на 24 декабря, но оно не состоялось. Стало известно, что заявление о разводе Ани Лорак пропало из реестра судебных решений.
В ноябре певица представила клип на песню «Сон». По словам Ани, композиция основана на событиях ее личной жизни. В ней есть такие строки: «Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном, чтобы он не оказался вещим». Поклонники уверены, что исполнительница спела об измене мужа.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Супруги зарегистрировали брак в Киеве, а потом устроили пышное торжество в Турции. В 2011 году у пары родилась дочь София.
Карельские вести: последние новости
Анастасия Волочкова обнажилась и показала шпагатный экзерсис в джунглях Евгения Феофилактова в «голом» платье поразила изящной фигурой Муж Натальи Ионовой показал ее ягодицы после «сторис с двумя мужиками»
Женский форум1
Звёзды , Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Лилия Подкопаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как легко войти в рабочий ритм после каникул
6 признаков того, что он вам изменяет
Закулисье конкурсов красоты11
Ивлеева показала подписчикам новый образ22
Как стать музой: учимся вдохновлять мужчин1
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
11:49
Звезды, уличенные в бытовом насилии
Звёзды
04:15
70-летняя австралийка умудряется не стареть
Здоровье Красота
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
00:59
Ивлеева показала подписчикам новый образ
Звёзды
00:58
Феофилактова в «голом» платье поразила фигурой
Звёзды
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение