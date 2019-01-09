Муж Ани Лорак прилетел к певице и дочери в Майами

40-летняя Ани Лорак с семилетней дочерью Софией и подругой Лилией Подкопаевой проводит отпуск в Майами. На Рождество певица встретилась с Сергеем Лазаревым , который тоже отдыхает в США.

@anilorak

В Майами прилетел и муж певицы, 41-летний Мурат Налчаджиоглу. Турецкий бизнесмен опубликовал в Instagram несколько фото с дочерью и рассказал, что у них был день шопинга.

@muratnalca

И Мурат, и Ани Лорак не выкладывают совместные снимки. Из этого поклонники сделали вывод, что они не вместе.

@anilorak

В сентябре певица подала на развод из-за измены Мурата. Первое заседание по бракоразводному процессу артистки было назначено на 24 декабря, но оно не состоялось. Стало известно, что заявление о разводе Ани Лорак пропало из реестра судебных решений.

В ноябре певица представила клип на песню «Сон». По словам Ани, композиция основана на событиях ее личной жизни. В ней есть такие строки: «Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном, чтобы он не оказался вещим». Поклонники уверены, что исполнительница спела об измене мужа.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Супруги зарегистрировали брак в Киеве, а потом устроили пышное торжество в Турции. В 2011 году у пары родилась дочь София.