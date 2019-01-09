Феофилактова в «голом» платье поразила фигурой

Евгения Феофилактова в «голом» платье поразила изящной фигурой

После развода с Антоном Гусевым Евгения Феофилактова продолжает жить полной жизнью. Ходят слухи, что у девушки уже появился бойфренд — 20-летний хоккеист Михаил Болотов. На многочисленные вопросы поклонников по поводу новых отношений Евгения предпочитает не отвечать, зато бывшая участница «Дома-2» с удовольствием делится с подписчиками снимками из новых фотосессий.

Так, недавно Феофилактова показала фото в провокационном полупрозрачном платье из кружева с длинным эффектным шлейфом и шнуровкой на спине. Наряд выгодно подчеркнул изящную фигуру Евгении.

kareliyanews.ru

Поклонники были в восторге от соблазнительного образа девушки: «Очень красивое фото!», «Очаровательная!», «Женечка, ты конфетка, красивая и вкусная», «Такая нежная! Прям богиня, лесная нимфа», «Женечка, статуэточка прям» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).