Дочь Кристовского превратилась в роковую блондинку

Как менялась 18-летняя дочь лидера группы Uma2rMan Владимира Кристовского.

Ясмин родилась в браке Владимира Кристовского с первой женой Валерией. В этом союзе у пары появились на свет еще три девочки. Всего лишь несколько лет назад старшая дочь музыканта выглядела вот так.

После окончания школы Ясмин год проработала администратором певицы Елки . Сейчас же девушка мечтает о карьере модели. За последние годы дочь музыканта кардинально изменилась.

Повзрослев, она начала раскрывать свою сексуальность. Дочь Кристовского завела Instagram и стала публиковать откровенные фотографии.

WMJ.RU

В 2018 году Ясмин блистала на Балу дебютанток Tatler. Девушка станцевала свой первый вальс в Колонном зале Дома союзов, став одной из самых ярких персон вечера. После этого Ясмин окрестили новой звездой золотой молодежи.

WMJ.RU

В интервью WMJ.ru Ясмин рассказывала, что в настоящий момент она учится fashion-журналистике. Помимо этого, девушка изучает SMM и интересуется контент-менеджментом.