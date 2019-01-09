Дочь Кристовского превратилась в роковую блондинку 

Как менялась 18-летняя дочь лидера группы Uma2rMan Владимира Кристовского.
Ясмин родилась в браке Владимира Кристовского с первой женой Валерией. В этом союзе у пары появились на свет еще три девочки. Всего лишь несколько лет назад старшая дочь музыканта выглядела вот так.
После окончания школы Ясмин год проработала администратором певицы Елки. Сейчас же девушка мечтает о карьере модели. За последние годы дочь музыканта кардинально изменилась.
Повзрослев, она начала раскрывать свою сексуальность. Дочь Кристовского завела Instagram и стала публиковать откровенные фотографии.
WMJ.RU
В 2018 году Ясмин блистала на Балу дебютанток Tatler. Девушка станцевала свой первый вальс в Колонном зале Дома союзов, став одной из самых ярких персон вечера. После этого Ясмин окрестили новой звездой золотой молодежи.
WMJ.RU
В интервью WMJ.ru Ясмин рассказывала, что в настоящий момент она учится fashion-журналистике. Помимо этого, девушка изучает SMM и интересуется контент-менеджментом.