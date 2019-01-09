Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Кристовского превратилась в роковую блондинку 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: @vova_kristovskiy
Как менялась 18-летняя дочь лидера группы Uma2rMan Владимира Кристовского.
Ясмин родилась в браке Владимира Кристовского с первой женой Валерией. В этом союзе у пары появились на свет еще три девочки. Всего лишь несколько лет назад старшая дочь музыканта выглядела вот так.
После окончания школы Ясмин год проработала администратором певицы Елки. Сейчас же девушка мечтает о карьере модели. За последние годы дочь музыканта кардинально изменилась.
Повзрослев, она начала раскрывать свою сексуальность. Дочь Кристовского завела Instagram и стала публиковать откровенные фотографии.
WMJ.RU
В 2018 году Ясмин блистала на Балу дебютанток Tatler. Девушка станцевала свой первый вальс в Колонном зале Дома союзов, став одной из самых ярких персон вечера. После этого Ясмин окрестили новой звездой золотой молодежи.
WMJ.RU 
В интервью WMJ.ru Ясмин рассказывала, что в настоящий момент она учится fashion-журналистике. Помимо этого, девушка изучает SMM и интересуется контент-менеджментом.
WMJ.ru: последние новости
«Когда дочка круче мамы»: 20-летняя дочь певицы Славы снялась полностью обнаженной Роковая Холли Берри, былая скромница Сирша Ронан и другие селебрити устроили битву декольте на «Золотом глобусе — 2019» Подтянутый живот, розовое бикини и счастливая улыбка: Мэрайя Кэри похудела и показала фигуру
Женский форум
Звёзды , Елка , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 признаков того, что он вам изменяет
Как избавиться от любовной зависимости
Ивлеева показала подписчикам новый образ22
Закулисье конкурсов красоты11
Как стать музой: учимся вдохновлять мужчин1
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
00:58
Феофилактова в «голом» платье поразила фигурой
Звёзды
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
12:04
Звезды, над которыми издевались в школе
Звёзды
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение