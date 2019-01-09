Дочь Светланы Лободы растет ее копией

36-летняя певица Светлана Лобода — мать двух девочек, которым старается дарить как можно больше любви и внимания, несмотря на напряженный рабочий график. Сейчас звезда со своей семьей отдыхает в теплых краях, откуда прислала совместные снимки с 7-летней Евой. Примечательно, что девочка не только растет похожей на свою звездную мать, но и умело копирует ее манеру позирования, чем только увеличивает их сходство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram little 🐒 🙊 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 7 Янв 2019 в 9:55 PST Украинская певица Светлана Лобода, которая получила известность в России, морально готовится к январским выступлениям в Крокусе — звезде предстоит показать всем фееричное шоу, которое ранее было сорвано неожиданной операцией. Отдыхать и набираться сил артистка отправилась на жаркое побережье в компании своих дочерей: малышки Тильды и 7-летней Евы. Как и полагается, с курорта Лобода присылает красочные фотографии, и особенно часто позирует со старшей дочерью, которая не делает попыток избежать объектива камеры.

Поскольку Ева с удовольствием позирует на камеру родительницы, то посылая воздушные поцелуи, то принимая выгодные позы, публика сумела хорошенько рассмотреть девочку и удивилась тому, насколько она с каждым днем становится похожей на звездную певицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌴🌴 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Янв 2019 в 12:49 PST Более того, Светлана Лобода может гордиться наследницей, ведь девочка уже обучилась искусству позирования: Ева не только успешно копирует мимику своей мамы, но и принимает схожие с ней позы.

Увы, вторую дочь знаменитость пока прячет от чужих глаз, равно как и не раскрывает имени ее отца. Однако верные поклонники уверены, что вычислили возлюбленного артистки — на его роль претендует солист «Раммштайна» Тилль Линдеманн, который заботится о Лободе, к примеру, именно он забирал ее ранее из больницы.