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Дочь Светланы Лободы растет ее копией 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: @lobodaofficia
36-летняя певица Светлана Лобода — мать двух девочек, которым старается дарить как можно больше любви и внимания, несмотря на напряженный рабочий график. Сейчас звезда со своей семьей отдыхает в теплых краях, откуда прислала совместные снимки с 7-летней Евой. Примечательно, что девочка не только растет похожей на свою звездную мать, но и умело копирует ее манеру позирования, чем только увеличивает их сходство.
Украинская певица Светлана Лобода, которая получила известность в России, морально готовится к январским выступлениям в Крокусе — звезде предстоит показать всем фееричное шоу, которое ранее было сорвано неожиданной операцией. Отдыхать и набираться сил артистка отправилась на жаркое побережье в компании своих дочерей: малышки Тильды и 7-летней Евы. Как и полагается, с курорта Лобода присылает красочные фотографии, и особенно часто позирует со старшей дочерью, которая не делает попыток избежать объектива камеры.
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little 🐒 🙊

Публикация от  LOBODA (@lobodaofficial)

Поскольку Ева с удовольствием позирует на камеру родительницы, то посылая воздушные поцелуи, то принимая выгодные позы, публика сумела хорошенько рассмотреть девочку и удивилась тому, насколько она с каждым днем становится похожей на звездную певицу.
Более того, Светлана Лобода может гордиться наследницей, ведь девочка уже обучилась искусству позирования: Ева не только успешно копирует мимику своей мамы, но и принимает схожие с ней позы.
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🌴🌴

Публикация от  LOBODA (@lobodaofficial)

Увы, вторую дочь знаменитость пока прячет от чужих глаз, равно как и не раскрывает имени ее отца. Однако верные поклонники уверены, что вычислили возлюбленного артистки — на его роль претендует солист «Раммштайна» Тилль Линдеманн, который заботится о Лободе, к примеру, именно он забирал ее ранее из больницы.
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