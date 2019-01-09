Дерзкое мини: Пугачева показала стройные ножки

Одна из самых обсуждаемых в стране семейных пар, Максим Галкин Алла Пугачева , вновь дала повод для разговоров. Звездная чета побывала в гостях на Рождество. И на общем снимке артисты позировали порознь, что по каким-то неведомым причинам сильно встревожило их многочисленных поклонников. А вот новый смелый образ Примадонны вызвал очередную волну восхищенных откликов.

Несмотря на то что совсем скоро Алла Борисовна Пугачева отметит свое 70-летие, она по-прежнему выглядит сногсшибательно. Стоит признать, что далеко не все дамы ее возраста могут позволить себе носить мини и демонстрировать окружающим свои ноги. А вот Примадонна может и не скупится на свежие молодежные образы. Это раньше Алла Борисовна носила только балахоны, теперь же что ни день, то новый аутфит.

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На сей раз звезда российской эстрады выбрала черную короткую юбку с запахом, которую дополнила белым тонким джемпером и темной кепи, придавшей всему образу Примадонны изрядную долю озорства или даже шкодливости. Впрочем, вовсе не удачный лук впечатлил многомиллионных поклонников певицы. Куда больше внимания привлек тот факт, что Алла Борисовна на снимке позирует отдельно от мужа Максима Галкина. А он тем временем стоит в объятиях Марины Юдашкиной. И каких только выводов не сделали поклонники звездной четы из-за невинного снимка собравшихся под нарядной елкой давних друзей.