Костюшкин «отказался» тратить деньги на ботокс

Российские звезды, активно ведущие свои аккаунты в социальных сетях, не прочь время от времени поерничать или подшутить над своими подписчиками. Первенство в троллинге комментаторов со своей специально заведенной рубрикой «Доска позора», конечно, принадлежит Настасье Самбурской . Но, как оказалось, и певец Стал Костюшкин решил не отставать от актрисы и уже в очередной раз посмеялся над автором одного из глупых комментария.

Этому артист посвятил очередной пост в соцсети, в котором поиронизировал над словами девушки под ником lenakruk, которая «проехалась» по внешности звезды. «У Стаса тело молодое, а лицо уже пожилого человека», — пишет она. Певец в комментариях ответил подписчице, что, мол, «оно состарилось, читая ваши комментарии». В подписи же посту Стал шутя «пообещал», что больше в таком случае деньги на ботокс тратить он не будет. Потому что, видимо, в этих условиях бессмысленно.

Фанаты исполнителя от всей души желают своему кумиру терпения.

«Милый, добрый Стас, терпения вам желаю, да и всем нам тоже, дебилизация населения просто прогрессирует огромными темпами, к сожалению», — пишет одна из подписчиц.