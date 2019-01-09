Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костюшкин «отказался» тратить деньги на ботокс 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Российские звезды, активно ведущие свои аккаунты в социальных сетях, не прочь время от времени поерничать или подшутить над своими подписчиками. Первенство в троллинге комментаторов со своей специально заведенной рубрикой «Доска позора», конечно, принадлежит Настасье Самбурской. Но, как оказалось, и певец Стал Костюшкин решил не отставать от актрисы и уже в очередной раз посмеялся над автором одного из глупых комментария.
Этому артист посвятил очередной пост в соцсети, в котором поиронизировал над словами девушки под ником lenakruk, которая «проехалась» по внешности звезды. «У Стаса тело молодое, а лицо уже пожилого человека», — пишет она. Певец в комментариях ответил подписчице, что, мол, «оно состарилось, читая ваши комментарии». В подписи же посту Стал шутя «пообещал», что больше в таком случае деньги на ботокс тратить он не будет. Потому что, видимо, в этих условиях бессмысленно.
Фанаты исполнителя от всей души желают своему кумиру терпения.
«Милый, добрый Стас, терпения вам желаю, да и всем нам тоже, дебилизация населения просто прогрессирует огромными темпами, к сожалению», — пишет одна из подписчиц.
Teleprogramma.pro: последние новости
Муж Глюкозы в шутку приревновал супругу к актеру Павлу Деревянко Бузова заинтриговала поклонников рассказом о тайном мужчине Как дочка авиадиспетчера и стюардессы отхватила принца: что мы знаем о Кейт Миддлтон
Женский форум
Звёзды , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 признаков того, что он вам изменяет
Как избавиться от любовной зависимости
Ивлеева показала подписчикам новый образ22
Закулисье конкурсов красоты11
Как стать музой: учимся вдохновлять мужчин1
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
00:58
Феофилактова в «голом» платье поразила фигурой
Звёзды
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
12:04
Звезды, над которыми издевались в школе
Звёзды
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение