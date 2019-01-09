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Дочь Танича рассказала о суровом нраве своего отца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь знаменитого поэта Михаила Танича Светлана рассказала журналистам, что ее отец был очень суровым человеком. Она отметила, что ее отец мог, если его сильно разозлить, взять в руки ремень или даже стукнуть «по морде». В то же время дочь заявила, что ради детей Танич был готов на все. Родные всегда отдавали себе отчет, что его просто не нужно гневить и тогда все будет хорошо. К примеру, он не терпел хамство со стороны близких.
Знаменитая поэтесса и автор слов к песни Аллы Пугачевой «Айсберг» стала героиней программы «Наедине со всеми».
По словам второй жены Михаила Танича Лидии Козловой, ее муж никогда не говорил ей слова из оперы «рыбонька» или «кисонька». В то же время он окружал супругу заботой и теплом. Кстати, сам Танич при жизни не раз говорил, что многие его хиты родились благодаря жене, которая окружала его вниманием и заботой.
Интересно, что и группу «Лесоповал» Танич создал после нажима жены. Она предложила ему писать песни о людях, которых он видел. Поэт долго отказывался. Тогда супруга заявила, что сама начнет писать песни. В итоге Танич сдался под напором жены, сообщает портал «СтарХит».
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Звёзды , Михаил Танич , Алла Пугачева , StarHit
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