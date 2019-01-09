Дочь Танича рассказала о суровом нраве своего отца

Дочь знаменитого поэта Михаила Танича Светлана рассказала журналистам, что ее отец был очень суровым человеком. Она отметила, что ее отец мог, если его сильно разозлить, взять в руки ремень или даже стукнуть «по морде». В то же время дочь заявила, что ради детей Танич был готов на все. Родные всегда отдавали себе отчет, что его просто не нужно гневить и тогда все будет хорошо. К примеру, он не терпел хамство со стороны близких.

Знаменитая поэтесса и автор слов к песни Аллы Пугачевой «Айсберг» стала героиней программы «Наедине со всеми».

По словам второй жены Михаила Танича Лидии Козловой, ее муж никогда не говорил ей слова из оперы «рыбонька» или «кисонька». В то же время он окружал супругу заботой и теплом. Кстати, сам Танич при жизни не раз говорил, что многие его хиты родились благодаря жене, которая окружала его вниманием и заботой.