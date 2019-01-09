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Муж Глюкозы «приревновал» ее к актеру Деревянко 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Известная российская певица Глюкоза вместе с мужем Александром Чистяковым и двумя прекрасными дочерями сейчас отдыхает в Таиланде. Не так давно она выкладывала видеозапись, на котором обнимается с актером Павлом Деревянко. Глюкоза признавалась, что ее коллега по творческому цеху очень крутой.
Через какое-то время на страничке Глюкозы в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой она в компании своего мужа.
@chistyakova_ionova
«Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками…» — прокомментировала Наталья Ионова кадр с недовольным супругом. Правда, не совсем понятно, кто «второй мужик», который так расстроил супруга Глюкозы. На снимке Александр Чистяков держит Глюкозу на руках и такое ощущение, что готов бросить ее в воду, «наказав неверную».
«Я вашего мужа вообще не узнала. Прямо молодой такой! А вы очень красивая!» «Глюкоза теперь кое-чему из интима научилась, ходила ведь на курсы, так что теперь никто ее уже не бросит в море!» «Песню, наверное, не слышали. Танцуй Россия и плачь Европа. А у нее у нее самая красивая попа», — заметили в комментариях пользователи.
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Женский форум
Звёзды , Видео , Александр Чистяков , Наталья Ионова , Павел Деревянко
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