Муж Глюкозы «приревновал» ее к актеру Деревянко

Известная российская певица Глюкоза вместе с мужем Александром Чистяковым и двумя прекрасными дочерями сейчас отдыхает в Таиланде. Не так давно она выкладывала видеозапись, на котором обнимается с актером Павлом Деревянко . Глюкоза признавалась, что ее коллега по творческому цеху очень крутой.

Через какое-то время на страничке Глюкозы в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой она в компании своего мужа.

@chistyakova_ionova

«Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками…» — прокомментировала Наталья Ионова кадр с недовольным супругом. Правда, не совсем понятно, кто «второй мужик», который так расстроил супруга Глюкозы. На снимке Александр Чистяков держит Глюкозу на руках и такое ощущение, что готов бросить ее в воду, «наказав неверную».

«Я вашего мужа вообще не узнала. Прямо молодой такой! А вы очень красивая!» «Глюкоза теперь кое-чему из интима научилась, ходила ведь на курсы, так что теперь никто ее уже не бросит в море!» «Песню, наверное, не слышали. Танцуй Россия и плачь Европа. А у нее у нее самая красивая попа», — заметили в комментариях пользователи.