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Пеленки не входят в планы Виктории Лопыревой 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Ни венец, ни пеленки не входят в планы Виктории Лопыревой. О приоритетах знаменитости рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.
В 2019 году эта Лопырева все-таки останется свободной, считает таролог.
"Да, есть романы, есть поклонники, есть подарки. Но я не вижу вхождение в союз или брак. Для нее это все не так просто. Эта степень ее свободы важна ей невероятно. Она самодостаточная и она прекрасно понимает, что если она вступит в брак и заведет ребенка, то вообщем-то ее яркая жизнь, где она распоряжается собой, быстро закончится. К такому повороту событий она совершенно не готова. У нее уже были такие моменты в жизни, когда находившийся с ней рядом мужчина ограничивал ее свободу требовал отчет и она знает, что это такое",
— заявила эксперт.
"Ей все же хочется жить так, как она живет сейчас. Под этим девизом и пройдет 2019 год Виктории Лопыревой. Конечно будут и романы и серьезные отношения, но ни фаты, ни пеленок я не вижу. То, о чем сейчас говорят, и утверждают про беременность, как-то зависло в воздухе. По картам я не вижу детей. Вообще сейчас в голове у нее новые проекты и все эти мысли она будет реализовывать в Новом году. Можно сказать, что ее ждет год экспериментов",
— продолжила она.
Лопырева будет продвигаться в таких областях, где она совершенно не имеет опыта.
"Ну все это будет подстегивать на новые и новые победы. Конечно же и творческую тему она не забудет. Но ее ждет серьезный бизнес, и это совершенно не имеет отношение к шоу-бизнесу. Этот бизнес принесет ей отличный материальный приход и могу сказать, что тема денег может ее в принципе не беспокоить. Год очень результативный. Ей не нужно боятся запускать новые проекты все у нее получится отлично",
— резюмировала ясновидящая.
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Звёзды , Виктория Лопырева
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