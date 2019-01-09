Звезда «Ворониных» рассказала, как вести себя в браке

Актриса призналась, что ругаться тоже бывает полезно…

Катя Волкова — не только в сериале «Воронины» — идеальная жена и мать. И в реальной жизни актриса вот уже как восемь лет как замужем за архитектором Андреем Карповым . У пары растет дочь.

«С Андреем мы вместе девять лет, и тоже разные периоды бывают. Вот иногда у нас тишь и гладь, а иногда страсти итальянские бушуют. Но посуду не бьем. Это, считаю, хорошо»,

— считает актриса.

Более того, Катя считает, что и ссоры бывают полезны для отношений.

«Если бы было все ровно, думаю, мы оба бы заскучали. А если скандалы всегда, то так жить тоже нельзя. Когда отношения напоминают качели — то это лучше, — продолжает Катя. — Значит, они настоящие, искренние. Мы делаем друг другу сюрпризы. Можем неожиданно подарить друг другу путешествие, если точно знаем, что оба свободны. На что-то вместе подрываемся. Например, с лета решили вместе правильно питаться».

А еще необходимо оставлять любимому человеку личное пространство.