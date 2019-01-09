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Ляйсан Утяшева может стать трижды мамой 

Instanews Media 2 часа назад
Идиллия в семье Павла Воли и его супруги олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой уже давно вызывает умиление поклонников. Пара смотрится настолько счастливой и гармоничной, а Павел так часто признается со сцены в любви к супруге, что подозрения фанатов о беременности Утяшевой кажутся вполне обоснованными.
Подписчики Instagram Ляйсан отметили, что бывшая гимнастка ощутимо прибавила в весе в последнее время, а также старается на снимках прикрывать животик. А недавно на эфире телепроекта «Танцы на ТНТ» Воля подошел к супруге, погладил ее по животу и предложил пойти отдохнуть. «Лясь, иди посиди в жюри, — заботливо сказал Павел. — Ты устала, а я здесь постою».
Такое беспокойство юмориста о состоянии Ляйсан стало еще одним подтверждением слухов о том, что в семье Воли и Утяшевой скоро появится третий ребенок. Напомним, пара уже воспитывает сына Роберта, которому исполнилось пять лет и дочь Софию, которой три года.
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Звёзды , Видео , Ляйсан Утяшева
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