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Тодоренко рассказала о трудностях во время беременности 

Журнал ОК! + ещё 6 4 часа назад
Фото: @reginatodorenko
В прошлом месяце Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Телеведущая родила мужу сына. До недавнего времени звездные родители предпочитали не распространяться о новом периоде в своей жизни. Однако похоже, что теперь молодая мама решила раскрыть все карты. Регина запустила девятидневный марафон, во время которого будет делиться лайфхаками для беременных.
«Я скакала, плясала и снималась, но меня мучил токсикоз, у меня отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне также было сложно найти подходящую одежду. Буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны», — поделилась телеведущая.
@reginatodorenko
Напомним, что в июле этого года Регина Тодоренко и Влад Топалов совершили первый совместный выход в свет, тогда же всем стало очевидно интересное положение телеведущей, которое уже невозможно было скрывать. Официально оформили отношения звезды в конце октября.
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Женский форум1
Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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