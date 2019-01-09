Тодоренко рассказала о трудностях во время беременности

В прошлом месяце Регина Тодоренко Влад Топалов впервые стали родителями. Телеведущая родила мужу сына. До недавнего времени звездные родители предпочитали не распространяться о новом периоде в своей жизни. Однако похоже, что теперь молодая мама решила раскрыть все карты. Регина запустила девятидневный марафон, во время которого будет делиться лайфхаками для беременных.

«Я скакала, плясала и снималась, но меня мучил токсикоз, у меня отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне также было сложно найти подходящую одежду. Буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны», — поделилась телеведущая.

@reginatodorenko

Напомним, что в июле этого года Регина Тодоренко и Влад Топалов совершили первый совместный выход в свет, тогда же всем стало очевидно интересное положение телеведущей, которое уже невозможно было скрывать. Официально оформили отношения звезды в конце октября.