Униженная Барановская получила новый удар

Блогер Лена Миро ознакомилась с книгой Юлии Барановской , в которой та откровенно рассказала о непростой совместной жизни с известным футболистом Андреем Аршавиным . острая на язык Миро назвала Барановскую страшилой и высказала убеждение, что у нее нет гордости.

Своим мнением Лена Миро поделилась с читателями странички в социальной сети "Живой журнал". "Давайте начистоту: Юлия Барановская — даже при полном параде — откровенная страшила. Это такая наша версия Сары Джессики Паркер : некрасивые женщины ее любят, мужики не хотят. Я не знаю ни одного мужика, который бы хотел вдуть Паркер. Барановскую тоже никто не хочет", — заявила Лена Миро.

Впрочем, блогер отметила, что Юлия и не пытается быть секс-символом. "Барановская очень чётко, очень целенаправленно окучивает совершенно определенную категорию женщин: тех, у кого нет гордости. Женщин без гордости Юля хорошо знает и понимает. Она сама — из их числа. В своей книге Барановская рассказывает о том, как ее унижал, бил и даже однажды изнасиловал в машине Аршавин", — сообщила Миро.

Далее в доказательство своих слов Лена привела несколько цитат. В конце она заключила: "Аршавин изменял ей, бил ее, трахал без согласия, а Юля продолжала с ним жить и рожать ему детей. Чипсоед не удосужился даже на ней жениться несмотря на то, что у них — трое совместных детей. Вот какое говно должно быть у бабы в голове, чтобы на такое подписаться?!" — задала риторический вопрос Лена Миро.

По ее мнению, у Юлии Барановской есть четкая установка, что мужчина это основа женского счастья. "У среднестатистической российской бабы — большие надежды на мужчину и маленькая гордость, что всегда плохо заканчивается. Мужик хамеет, теряя человеческое лицо, а женщина страдает, теряя себя", — заявила исследовательница творчества Барановской.

Блогер высказала убеждение, что следует немедленно уходить от мужчины, который причиняет своей женщине боль. "Не сидите, подобно Барановской, годами с подонками. Отношения, в которых вы плачете от боли и обиды, не стоят, чтобы в них находиться. И неважно, сколько совместно прожитого и совместно нажитого вас связывает. Уходите", — призвала Лена Миро.