Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Униженная Барановская получила новый удар 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Блогер Лена Миро ознакомилась с книгой Юлии Барановской, в которой та откровенно рассказала о непростой совместной жизни с известным футболистом Андреем Аршавиным. острая на язык Миро назвала Барановскую страшилой и высказала убеждение, что у нее нет гордости.
Своим мнением Лена Миро поделилась с читателями странички в социальной сети "Живой журнал". "Давайте начистоту: Юлия Барановская — даже при полном параде — откровенная страшила. Это такая наша версия Сары Джессики Паркер: некрасивые женщины ее любят, мужики не хотят. Я не знаю ни одного мужика, который бы хотел вдуть Паркер. Барановскую тоже никто не хочет", — заявила Лена Миро.
Впрочем, блогер отметила, что Юлия и не пытается быть секс-символом. "Барановская очень чётко, очень целенаправленно окучивает совершенно определенную категорию женщин: тех, у кого нет гордости. Женщин без гордости Юля хорошо знает и понимает. Она сама — из их числа. В своей книге Барановская рассказывает о том, как ее унижал, бил и даже однажды изнасиловал в машине Аршавин", — сообщила Миро.
Далее в доказательство своих слов Лена привела несколько цитат. В конце она заключила: "Аршавин изменял ей, бил ее, трахал без согласия, а Юля продолжала с ним жить и рожать ему детей. Чипсоед не удосужился даже на ней жениться несмотря на то, что у них — трое совместных детей. Вот какое говно должно быть у бабы в голове, чтобы на такое подписаться?!" — задала риторический вопрос Лена Миро.
По ее мнению, у Юлии Барановской есть четкая установка, что мужчина это основа женского счастья. "У среднестатистической российской бабы — большие надежды на мужчину и маленькая гордость, что всегда плохо заканчивается. Мужик хамеет, теряя человеческое лицо, а женщина страдает, теряя себя", — заявила исследовательница творчества Барановской.
Блогер высказала убеждение, что следует немедленно уходить от мужчины, который причиняет своей женщине боль. "Не сидите, подобно Барановской, годами с подонками. Отношения, в которых вы плачете от боли и обиды, не стоят, чтобы в них находиться. И неважно, сколько совместно прожитого и совместно нажитого вас связывает. Уходите", — призвала Лена Миро.
Дни.ру: последние новости
Беременная Лопырева хочет избавиться от свалившейся на нее ноши Волочкова забросала народ снимками в бикини Легкомысленный принц Уильям бросил Кейт Миддлтон из-за вечеринки
Женский форум
Звёзды , Андрей Аршавин , Сара Паркер , Юлия Барановская , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 признаков того, что он вам изменяет
Как избавиться от любовной зависимости
Ивлеева показала подписчикам новый образ22
Закулисье конкурсов красоты11
Как стать музой: учимся вдохновлять мужчин1
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
00:58
Феофилактова в «голом» платье поразила фигурой
Звёзды
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
12:04
Звезды, над которыми издевались в школе
Звёзды
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение