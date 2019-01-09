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Как Елизавета Пескова отметила 21-летие 

WMJ.ru 9 часов назад
Дочь Дмитрия Пескова поделилась фотографиями с праздника.
9 января Елизавете Песковой исполнился 21 год. По случаю дня рождения дочь пресс-секретаря Владимира Путина устроила вечеринку, на которых пригласила только самых близких, в том числе и отца. На празднике гостей ждал торт в виде банки со знаменитой шоколадной пастой.
"День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее — плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам День Рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год… Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт в виде самой нутеллы. Я очень рада, что в моей жизни есть близкие люди! Всех очень люблю! Спасибо Вам за этот праздник каждый день! Нет ничего дороже любимых людей рядом!", — написала Пескова.
21-летие девушка решила встретить по всем традициям праздника и во время праздника «упала» лицом в торт.
Напомним, Елизавета родилась в браке Дмитрия Пескова и его второй супруги Екатерины Солоцинской. Родители девушки познакомились в посольстве России в Анкаре, где в то время работал Песков и дед Екатерины.
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Звёзды , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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