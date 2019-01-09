43-летняя Канделаки готова родить еще

43-летняя Канделаки уверена, что жизнь без детей не имеет смысла

Генеральный продюсер «Матч ТВ», популярная телеведущая Тина Канделаки в недавнем интервью призналась, что рассматривает возможность стать многодетной мамой. Более того, несколько часов назад в своем Instagram звезда заговорила о счастье материнства.

@tina_kandelaki

"Дорогие Белоснежки! Знаете ли вы, что пик рождения детей, согласно исследованиям в США, приходится на 16 сентября? Это значит, что в новогодние праздники происходит наибольшее количество зачатий. Помните об этом. Нет ничего лучше счастья материнства, поэтому, дорогие Белоснежки, я желаю вам побольше гномов, которые, несмотря на всю вашу красоту, рискнут подойти и поцеловать вас в самый неподходящий момент", — обратилась к подписчицам телеведущая.

Также Тина Канделки уверена — женщинам не стоит боятся рожать после 40 лет. Свой возраст (43 года) звезда не считает помехой для беременности. Да и вообще, по мнению Тины, в современном мире значительно изменились роли женщины в семье и на работе.

"Я смотрю на этот вопрос с двух точек зрения: первая связана с тем, как меня воспитывали, а вторая — с обстоятельствами биографии. Консервативный взгляд выходца с Кавказа заключается в том, что жизнь без детей не имеет никакого смысла. При этом мой собственный опыт убедил меня в том, что женщина рожает для себя и должна понимать, что дети — не инструмент спасения брака. Если у вас есть сомнения в моей правоте, почитайте истории о разводах уходящего года. Мать, как бы сурово это ни звучало, должна быть готовой к тому, чтобы содержать ребенка самостоятельно. Если обстоятельства сложатся таким образом, что мне выпадет возможность снова испытать счастье быть мамой, с удовольствием рожу еще раз", — заявила Тина Канделаки в интервью «СтарХиту».

Пока же звезда просто изредка делится счастливыми фото с детьми в своем Instagram. Например, она показала сына и дочь в Новый год.

Напомним, Тина Канделаки уже воспитывает уже почти 19-летнюю дочь Меланию и 17-летнего сына Леонтия. Оба ребенка родились у телеведущей в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Однако в 2010 году их союз распался. Сейчас Тина Канделаки счастлива в браке с одним из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко . У пары пока нет совместных детей.

@tina_kandelaki

Кстати, недавно сообщалось, что популярная телеведущая переписала на своего сына «340-метровый пентхаус в ЖК Крылатская Панорама» в Москве. Звезда не стала отрицать эту информацию. Более того, она рассказала, что никогда не скрывала свои доходы, а данную квартиру купила в ипотеку несколько лет назад. Недавно же она решила распределить свое имущество между детьми и квартира, действительно, досталась сыну.