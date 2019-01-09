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Дима Билан предложил ввести цензуру 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В интервью «Московскому комсомольцу» артист заявил, что цензура необходима для того, чтобы не скатиться в «полный треш». Ограничительные рамки, по мнению Билана, помогут избежать вседозволенности на сцене.
Билан пояснил, что открыт миру, однако то, что сейчас происходит в мировой музыке, — хаос и перебор, поэтому должны быть структуры, которые будут «просеивать все это». Цензурные ограничения, по его мнению, помогут придерживаться традиций, существующих в России.
Ранее с похожими заявлениями в Instagram выступал продюсер Иосиф Пригожин. В своем микроблоге он выступил резко против нецензурной лексики, которую в своем творчестве испытывает Сергей Шнуров, при этом назвав его фанатов лохами. Шнуров, в свою очередь, ответил Пригожину стихами. В итоге между двумя заметными деятелями отечественного шоу-бизнеса завязался настоящий стихотворный батл.
До этого о введении цензуры говорили многие представители отечественной эстрады. Среди них — шансонье Александр Новиков, заявлявший о том, что цензуру стоит ввести в музыке, кино и театре. Актер Михаил Боярский, «поддержавший двумя руками» предложения отдельных чиновников о введение цензуры во всех сферах культуры.
Женский форум
Звёзды , Дима Билан , Михаил Боярский , Сергей Шнуров , Александр Новиков , Иосиф Пригожин , Московский комсомолец
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