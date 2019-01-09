Принципы жизни Кейт Миддлтон, которым стоит поучиться

Вот уже семь лет, как Кейт — жена принца Уильяма . А еще она мать троих детей и самая «стильная британка». В ее день рождения мы вспомнили о главных правилах Миддлтон в браке.

Леди Гага. Как только не называют Кейт британские журналисты. И «супервумен», и «Золушка XXI века», и «идеальная женщина». А по количеству упоминаний в глянце Кейт даст фору таким мировым знаменитостям как Мадонна

@kensingtonroyal

А как герцогине удается сохранить влюбленный взгляд мужа все эти годы больше похоже на какую-то магию. Однако, все проще! Кейт всего-то выработала несколько привычек, которые помогают ей сохранить идеальный брак.

1. В любую ссору думать о хорошем

«Бывают хорошие времена, бывают плохие — как для тебя лично, так и в отношениях с любимым человеком. Даже в самые плохие минуты, думайте о хорошем. Так вы притягиваете к себе желаемое. А если не получается, отнеситесь к плохому, как к тому, что делает вас сильнее и помогает узнать себя», — ответила Кейт на вопрос журналистов в День благодарения.

2. Не смотреть на мужа «собачьими глазами»

Даже находясь в статусе супруги принца, Кейт удается подтрунивать над избранником.

@kensingtonroyal

«В юности у меня на стене был портрет парня из Levi’s, а не фотография Уильяма, извините», — как-то посмеялась та. А на животноводческой ярмарке в Сиднее герцогиня и вовсе посмеялась над лысиной благоверного.

Когда фермерша Лин Креган показала королевской чете клочок шерсти альпаки, напоминавшей по цвету волосы Уильяма, Кэтрин предложила лысеющему супругу: «Тебе нужно сделать из этого парик!»

3. Жить по правилам, но делать исключения

Трудно даже представить, как много правил двора Кейт и Уильяму приходится ежедневно соблюдать. Однако герцогиня всегда находит время похулиганить. Например, приготовить вместе со старшими детьми пиццу.

«О, Джордж и Шарлотта просто обожают готовить пиццу. Знаете почему? Им нравится возиться с тестом, потому что их руки становятся грязными!», — смеется многодетный принц.

4. Набрать в рот воды, чтобы не жаловаться

Как бы банально не звучало, но «нытиков» мало кто любит. Вот и Кейт набирает в рот воды каждый раз, когда хочется пожаловаться…

«Материнство — это самый лучший опыт в моей жизни. Правда, временами приходится очень трудно. Я стараюсь не жаловаться, ведь дома у меня есть поддержка, а у многих женщин — никого. А если чувствую, что вот-вот сорвусь, набираю в рот воды», — призналась Миддлтон, став мамой в третий раз.

5. Стремиться изменить мир к лучшему

Все мы тянемся к чему-то доброму и хорошему. И мужчины не исключение… Так что вместо того, что пудрить носик по пятому разу, сделай хоть маленькое, но доброе дело.

«Надеюсь, мне удастся что-то изменить в этом мире, пусть даже немного», — отвечает Кейт на вопросы о смысле жизни.