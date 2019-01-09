Звезды, уличенные в бытовом насилии 

Недавно российский шоу-бизнес потрясла новость о том, что актёр Марат Башаров избил супругу. Марат уже был замечен в бытовом насилии: предыдущая жена развелась с ним после такого же избиения. Позднее женщина говорила, что Башаров и раньше поднимал на неё руку, однако она его прощала.
К сожалению, семейные побои практикуют не только обычные люди, но и знаменитости. Помимо Марата Башарова в насилии были замечены экс-супруг певицы Кристины Орбакайте Руслан Байсаров, продюсер и бывший муж певицы Валерии Александр Шульгин, первый муж певицы Жасмин Вячеслав Семендуев, актёр и бывший партнёр актрисы Марины Александровой Александр Домогаров.