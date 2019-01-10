Певица Кети Топурия проводит январский отпуск на острове Бали и активно делится с подписичками своего Instagram фотографиями с отдыха.
@keti_one_official
На этот раз девушка выложила яркий снимок, на котором позирует в купальнике на берегу океана. Поклонники Кети сразу же обратили внимание на роскошную фигуру звезды и признались, что завидуют ее идеальным формам.
К слову, совсем недавно певица признавалась журналистам, что хотчет набрать вес.
«Я очень хочу потолстеть — мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Я после родов похудела и больше не поправляюсь. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут», — сообщила Топурия.
Напомним, что в конце 2018 года Кети рассталась с рэпером Гуфом. Звезды начали встречаться после разрыва певицы с супругом Львом Гехманом. Влюбленные не скрывали свой роман — они несколько раз отдыхали вместе и часто выкладывали в Instagram романтичные совместные фотографии.