Кети Топурия поразила поклонников идеальной фигурой

Певица Кети Топурия проводит январский отпуск на острове Бали и активно делится с подписичками своего Instagram фотографиями с отдыха.

@keti_one_official

На этот раз девушка выложила яркий снимок, на котором позирует в купальнике на берегу океана. Поклонники Кети сразу же обратили внимание на роскошную фигуру звезды и признались, что завидуют ее идеальным формам.

К слову, совсем недавно певица признавалась журналистам, что хотчет набрать вес.

«Я очень хочу потолстеть — мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Я после родов похудела и больше не поправляюсь. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут», — сообщила Топурия.