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Семенович не узнали без макияжа 

Passion.ru + ещё 1 3 часа назад
38-летняя Анна Семенович показала честное фото.
Часто в социальных сетях люди, особенно звезды, стараются появляться «при параде»: с макияжем и укладкой, либо после обработки снимков с помощью специальных программ. Фото, которое показала Анна Семенович в своем блоге, удивило многих.
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Пока на улице метель, греюсь у камина 🙌🏻 Сегодня первый рабочий день, после длинных новогодних каникул и это не просто. Все привыкли спать до обеда, не думать о работе и жить в спокойном ритме. Я вам желаю сил и терпения, я уверенна за пару дней вы втянетесь в рабочий ритм, подойдёте к своей работе с новыми силами и эмоциями 😉😘 Удачи вам, мои дорогие 🙌🏻 Я для вас готовлю много сюрпризов в этом году 😉 вам будет весело 😁 #анясеменович #мысливслух #отдых #лыжи #позитивщики❤️❤️❤️ валенки @emmasalimova

Публикация от  Семенович Анна (@ann_semenovich)

«Пока на улице метель, греюсь у камина. Сегодня первый рабочий день, после длинных новогодних каникул и это не просто. Все привыкли спать до обеда, не думать о работе и жить в спокойном ритме. Я вам желаю сил и терпения, я уверенна за пару дней вы втянетесь в рабочий ритм, подойдете к своей работе с новыми силами и эмоциями. Удачи вам, мои дорогие! Я для вас готовлю много сюрпризов в этом году, вам будет весело»,
— обратилась звезда к подписчикам.
Нельзя сказать, что отсутствие макияжа и укладки кардинально изменило внешность певицы, но многие поклонники не сразу узнали ее, о чем сообщают в комментариях.
«Без ресниц тебе лучше», «На этом фото такая домашняя и уютная и не скажешь, что звезда..», «Ангельски прекрасна и невероятно мила!», «Очаровательная девушка», «Очень даже, она тоже обычный человек», «Красотка», «Нет милее всех на свете, Анны у камина где то», — обсуждают поклонники.
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Звёзды , Видео , Анна Семенович
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