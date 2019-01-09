Семенович не узнали без макияжа

«Пока на улице метель, греюсь у камина. Сегодня первый рабочий день, после длинных новогодних каникул и это не просто. Все привыкли спать до обеда, не думать о работе и жить в спокойном ритме. Я вам желаю сил и терпения, я уверенна за пару дней вы втянетесь в рабочий ритм, подойдете к своей работе с новыми силами и эмоциями. Удачи вам, мои дорогие! Я для вас готовлю много сюрпризов в этом году, вам будет весело»,

— обратилась звезда к подписчикам.

Нельзя сказать, что отсутствие макияжа и укладки кардинально изменило внешность певицы, но многие поклонники не сразу узнали ее, о чем сообщают в комментариях.

«Без ресниц тебе лучше», «На этом фото такая домашняя и уютная и не скажешь, что звезда..», «Ангельски прекрасна и невероятно мила!», «Очаровательная девушка», «Очень даже, она тоже обычный человек», «Красотка», «Нет милее всех на свете, Анны у камина где то», — обсуждают поклонники.