Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа 

Наталья Чистякова-Ионова вызвала бурную реакцию поклонников, показав асану из йоги
Певица Глюк’oza (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в последнее время поражает своих поклонников женственностью и обжигающей сексуальностью. Новую волну обсуждения вызвала публикация фото артистки в обтягивающем трико, на котором она выполняет сложную асану (фигуру йоги) на вилле в Самуи.
«Так жена должна встречать мужа дома»,
— уточнила Наталья в своем посте.
Многие фанаты усомнились: а мужа ли встречает Глюк’oza таким образом?
Известно, что Наталья замужем за богатым и влиятельным бизнесменом Александром Чистяковым, в семье у них подрастают две дочки — 11-летняя Лида и 7-летняя Вера. Познакомила пару Ксения Собчак, с которой Глюк’oza давно дружит.
Именно Александр Чистяков приучил жену к вегетарианству, здоровому образу жизни и занятиям йогой, успехи в которой у супруги очевидны.