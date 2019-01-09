Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа

Наталья Чистякова-Ионова вызвала бурную реакцию поклонников, показав асану из йоги

Певица Глюк’oza (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в последнее время поражает своих поклонников женственностью и обжигающей сексуальностью. Новую волну обсуждения вызвала публикация фото артистки в обтягивающем трико, на котором она выполняет сложную асану (фигуру йоги) на вилле в Самуи.

«Так жена должна встречать мужа дома»,

Многие фанаты усомнились: а мужа ли встречает Глюк’oza таким образом?

Известно, что Наталья замужем за богатым и влиятельным бизнесменом Александром Чистяковым , в семье у них подрастают две дочки — 11-летняя Лида и 7-летняя Вера. Познакомила пару Ксения Собчак , с которой Глюк’oza давно дружит.

Именно Александр Чистяков приучил жену к вегетарианству, здоровому образу жизни и занятиям йогой, успехи в которой у супруги очевидны.