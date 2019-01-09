Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа 

WomanHit.ru 38 минут назад
Наталья Чистякова-Ионова вызвала бурную реакцию поклонников, показав асану из йоги
Певица Глюк’oza (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в последнее время поражает своих поклонников женственностью и обжигающей сексуальностью. Новую волну обсуждения вызвала публикация фото артистки в обтягивающем трико, на котором она выполняет сложную асану (фигуру йоги) на вилле в Самуи.
«Так жена должна встречать мужа дома»,
— уточнила Наталья в своем посте.
Многие фанаты усомнились: а мужа ли встречает Глюк’oza таким образом?
Известно, что Наталья замужем за богатым и влиятельным бизнесменом Александром Чистяковым, в семье у них подрастают две дочки — 11-летняя Лида и 7-летняя Вера. Познакомила пару Ксения Собчак, с которой Глюк’oza давно дружит.
Именно Александр Чистяков приучил жену к вегетарианству, здоровому образу жизни и занятиям йогой, успехи в которой у супруги очевидны.
WomanHit.ru: последние новости
Волочкова окончательно слилась с природой Муж Лорак полетел за своей любовью Ани Лорак и Сергей Лазарев утверждают, что они только друзья
Женский форум12
Звёзды , Видео , Александр Чистяков , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не надо худеть: 10 опасных ошибок
Принципы жизни Кейт Миддлтон, которым стоит поучиться
«Как сказать мужчине о своем ребенке?»
6 признаков того, что он вам изменяет2
Как избавиться от отеков после праздников
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
05:09
Стоит ли есть хлеб с плесенью
Еда
00:58
10-летний мальчик читает лекции в университете
Дети
11:49
Звезды, уличенные в бытовом насилии
Звёзды
04:15
70-летняя австралийка умудряется не стареть
Красота Здоровье
00:43
43-летняя Канделаки готова родить еще
Звёзды
00:32
Юная кокетка просит рассказать мальчикам о намеках
Дети
00:16
Что делать с капризным ребенком в аэропорту
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение