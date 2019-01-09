Седокова выложила откровенное фото

«Обо мне так невероятно Моника заботится. Мы были в магазине, и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и нелёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женщина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну-ка, мама, быстро в кровать! Я сама продукты разложу!» — похвастала Седокова своим подписчикам.

Актрису поразила самостоятельность малышки. Анна призвала матерей: не нужно всегда делать вид, что всё хорошо. Иногда необходимо попросить помощи и позволять себе быть слабой.

Пост Седокова сопроводила откровенным фото, где она сидит на лестнице в коротком топе и шортах. Подписчики оценили её соблазнительную фигуру, которую она быстро вернула после третьих родов.