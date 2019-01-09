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Седокова выложила откровенное фото 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: @annasedokova
36-летняя певица Анна Седокова является матерью троих детей. 14-летнюю Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, семимилетняя Моника появилась от брака Анны с бизнесменом Максимом Чернявским, а в 2017 году у неё родился сын Гектор от танцора Сергея Гуманюка.
Артистка старается уделять время каждому ребенку. Сейчас Анна живет в Лос-Анджелесе и воспитывает Монику. В своем Instagram экс-солистка «ВИА гры» сообщила подписчикам, что она в отпуске проводит много времени с ребенком, и удивилась, как выросла её дочь.
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В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать! Я сама продукты разложу! Я ей — нет, зачем, а она смотрит на меня так 😠 и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость — это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят… P. S. Смотрю сейчас очень смешной сериал «Мамаша ». Всем мамам рекомендую, когда кажется, что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: «Мыслить как преступник», «Менталист», «Городские истории» (1 сезон) шикарный прост! Что ещё из последнего? ❤️

Публикация от  ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

«Обо мне так невероятно Моника заботится. Мы были в магазине, и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и нелёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женщина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну-ка, мама, быстро в кровать! Я сама продукты разложу!» — похвастала Седокова своим подписчикам.
Актрису поразила самостоятельность малышки. Анна призвала матерей: не нужно всегда делать вид, что всё хорошо. Иногда необходимо попросить помощи и позволять себе быть слабой.
Пост Седокова сопроводила откровенным фото, где она сидит на лестнице в коротком топе и шортах. Подписчики оценили её соблазнительную фигуру, которую она быстро вернула после третьих родов.
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Женский форум
Звёзды , Максим Чернявский , Анна Седокова , Валентин Белькевич
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