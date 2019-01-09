Костенко показала видео со свадьбы с Тарасовым

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились ровно год назад — 9 января 2018 года. Свадьбу они не анонсировали и старались не комментировать — скандальное расставания Тарасова с Ольгой Бузовой еще омрачало их совместное счастье. Однако в первую годовщину свадьбы Костенко решила поделиться профессионально смонтированным видеороликом о бракосочетании.

Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год. Наш путь начался на позитивной ноте и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым. Спасибо тебе за все и вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия вам во всем. Поехали дальше! P. S. Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки— Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель,

— так подписала модель набор видео, в который вошли самые важные моменты: прибытие молодоженов в ЗАГС, волнительный обмен кольцами, влюбленные взгляды и первый поцелуй мужа и жены.

За прошедший год в жизни Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова многое изменилось: они стали более открыты в соцсетях, у пары родилась дочь Милана, с которой они впервые отправились в путешествие, Анастасия стала активно общаться с поклонниками, делясь с ними секретами материнства.