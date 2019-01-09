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Костенко показала видео со свадьбы с Тарасовым 

WMJ.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: WMJ.RU
Модель Анастасия Костенко в день годовщины свадьбы с футболистом Дмитрием Тарасовым впервые опубликовала видео, посвященное их свадебной церемонии.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились ровно год назад — 9 января 2018 года. Свадьбу они не анонсировали и старались не комментировать — скандальное расставания Тарасова с Ольгой Бузовой еще омрачало их совместное счастье. Однако в первую годовщину свадьбы Костенко решила поделиться профессионально смонтированным видеороликом о бракосочетании.
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Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьёзный год😍 Наш путь начался на позитивной ноте и впереди ещё множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым @tarasov23 ❤️ Спасибо тебе за все и Вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия Вам во всем. Поехали дальше ❤️🎉 P. S. Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки— Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель❤️ #ситцеваясвадьба #ясказалаДА #самыйлучшийдень #деньСемьи

Публикация от  ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год. Наш путь начался на позитивной ноте и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым. Спасибо тебе за все и вам, наши близкие друзья и единомышленники! Будьте всегда рядом, здоровы и благополучия вам во всем. Поехали дальше! P. S. Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки— Владимира Александровича Костенко. Долгих лет тебе, самый лучший композитор, редактор, журналист и писатель,
— так подписала модель набор видео, в который вошли самые важные моменты: прибытие молодоженов в ЗАГС, волнительный обмен кольцами, влюбленные взгляды и первый поцелуй мужа и жены.
За прошедший год в жизни Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова многое изменилось: они стали более открыты в соцсетях, у пары родилась дочь Милана, с которой они впервые отправились в путешествие, Анастасия стала активно общаться с поклонниками, делясь с ними секретами материнства.
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Звёзды , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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