Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лень наряжаться»: новому «голому» платью Бузовой позавидовала бы сама Кардашьян 

WMJ.ru 7 часов назад
Фото: @buzova86
32-летняя певица и звезда реалити Ольга Бузова на днях улетела на Мальдивы вместе с сестрой Анной.
Сейчас звездная красотка охотно делится курортными снимками, отдыхая на пляже где-то по соседству с танцовщицей и королевой растяжки Анастасией Волочковой. Не успели фанаты отвосхищаться ее эффектным синим «леопардовым» купальником, как Ольга Бузова поразила фолловеров своего Instagram суперкоротким сияющим «голым» платьем. Откровенный наряд она решила примерить безо всякого белья.
"Когда лень наряжаться на ужин",
— подписала Ольга нескромный кадр. Такому look'у позавидовала бы, пожалуй, даже дива реалити Ким Кардашьян, обожающая невесомые ткани и прозрачные наряды — помните, накануне Нового года она позировала в супероткровенном платье Yasya Minochkina?
wmj.ru
А в вашем гардеробе есть настолько рискованные платья?
WMJ.ru: последние новости
Воздушные шары, торт и счастливый папа: как Елизавета Пескова отметила 21-летие Супруг Пелагеи хоккеист Иван Телегин опубликовал редкое фото подросшей дочери «Насладитесь красотой»: Волочкова показала завидный вертикальный шпагат в густых джунглях
Звёзды , Ольга Бузова , КИМ КАРДАШЬЯН , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый богатый человек мира разводится с женой
10 фраз, которые провалят любое собеседование
Топ-7 самых глупых женских ляпов в постели
Клей на голове и другие безумия модных дизайнеров
«Как вернуть мужа после моей измены?»15
Видео
04:38
Стоит ли верить приметам из других стран
Психология
00:25
Глюк’oza показала, в какой позе надо встречать мужа
Звёзды
00:49
Униженная Барановская получила новый удар
Звёзды
04:53
Почему менялись солисты в группе «Браво»
Звёзды
04:48
Знаменитости, которых открыла «Утренняя звезда»
Звёзды
08:47
Почему опасно чистить уши ватными палочками
Здоровье
11:50
Как менялись «Мисс Мира» с 1951 по 2018 годы
Красота
04:37
Российские звездные отцы-одиночки
Звёзды Дети
03:20
Что пациенты стесняются сказать психологу
Психология
04:04
Судьба тройняшек, от которых отказались при родах
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение