«Лень наряжаться»: новому «голому» платью Бузовой позавидовала бы сама Кардашьян

32-летняя певица и звезда реалити Ольга Бузова на днях улетела на Мальдивы вместе с сестрой Анной.

Сейчас звездная красотка охотно делится курортными снимками, отдыхая на пляже где-то по соседству с танцовщицей и королевой растяжки Анастасией Волочковой. Не успели фанаты отвосхищаться ее эффектным синим «леопардовым» купальником, как Ольга Бузова поразила фолловеров своего Instagram суперкоротким сияющим «голым» платьем. Откровенный наряд она решила примерить безо всякого белья.

"Когда лень наряжаться на ужин",

— подписала Ольга нескромный кадр. Такому look'у позавидовала бы, пожалуй, даже дива реалити Ким Кардашьян , обожающая невесомые ткани и прозрачные наряды — помните, накануне Нового года она позировала в супероткровенном платье Yasya Minochkina?

wmj.ru

А в вашем гардеробе есть настолько рискованные платья?