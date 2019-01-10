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«Жуть, мумия»: Гагарина напугала фанатов внешностью 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
На какие только эксперименты не идут звезды, чтобы удивить своих поклонников. Удается это сделать со вкусом и к месту не всегда и не всем. Вот и 31-летняя Полина Гагарина, работая над новым проектом, преобразилась настолько, что у многочисленных фанатов это вызвало не восхищение, а разочарование.
На снимке, которым поделилась певица в своем Instagram, макияж оказался настолько светлым, что выбеленное лицо звезды серьезно напугало некоторых подписчиков. Они назвали артистку «мумией» и «инопланетянкой». Некоторые признались, что испугались нового внешнего вида звезды, отмечая неудачную работу визажистов.
@gagara1987
«Фото неудачное. Красивую женщину, конечно, ничем не испортишь, но впечатление не фонтан», — пишут комментаторы.
Нашлись в интернете и те, кому макияж звезды пришелся по вкусу. Остальные же отмечали, что главное в человеке не внешность, а внутренний мир и талант.
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